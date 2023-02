Bratislava 14. februára (TASR) - Slovenská ekonomika v závere roka rástla vďaka spotrebe domácností. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k rýchlemu odhadu hrubého domáceho produktu (HDP) za 4. štvrťrok 2022, ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Jedným z dôvodov lepších čísel Slovenska v závere roka by mohol byť prekvapivo odolný domáci spotrebný dopyt. Čísla maloobchodu naznačovali, že po letnom spomalení sa spotreba mohla v závere roka opätovne reštartovať, a to aj napriek rekordne vysokej inflácii a naďalej klesajúcim reálnym príjmom domácností. Miera úspor tak v minulom roku najskôr dosiahla svoje historické minimá," spresnil.



"Rizikom pre slovenskú ekonomiku by mohlo byť postupné zoslabenie domáceho spotrebného dopytu, ktorý v závere roka viac ako kompenzoval slabšiu kondíciu domáceho priemyslu. Predpokladáme, že rekordne nízka miera úspor domácností nebude dlhodobo udržateľná. A hoci sa pokles reálnych príjmov domácností bude v tomto roku postupne zmierňovať, v druhej polovici by dokonca mohli opäť mierne rásť, spotreba domácností by už nemusela prispievať k rastu ekonomiky," myslí si analytik.



"Kým domáca spotreba by mohla ekonomický rast v tomto roku skôr brzdiť, nahor by ekonomiku mali potiahnuť verejné výdavky. Predpokladáme síce, že z rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020, ktoré je nevyhnutné vyčerpať do konca tohto roka, prepadne Slovensku viac zdrojov, ako to bolo v predchádzajúcom rozpočtovacom období. Spolu s prvými platbami z plánu obnovy by však európske zdroje mali predstavovať výrazný impulz pre verejné investície aj ekonomiku," dodal Koršňák.



Štruktúra rastu v poslednom kvartáli roka 2022 bude známa podľa Mateja Horňáka, analytika Slovenskej sporiteľne, až začiatkom marca. "Vychádzajúc z mesačných dát predpokladáme, že najvýraznejšie bol hospodársky výkon potiahnutý spotrebou domácností, keďže maloobchodné tržby dosahovali silné výkony a medziročne silné výsledky zaznamenávali aj služby," uviedol Horňák.



"V tomto roku očakávame rast ekonomiky o 1,5 %, pričom solídny výsledok z posledného štvrťroku významne znížil pravdepodobnosť, že sa slovenská ekonomika dostane do recesie," myslí si analytik Slovenskej sporiteľne.



Zvýšeným nákupom koncom roka domácnostiam nezabránila podľa analytikov úseku meny, štatistiky a výskumu Národnej banky Slovenska (NBS) ani dvojciferná inflácia. "Napriek tomu, že rastúce ceny ukrajujú z príjmov domácností už niekoľko štvrťrokov, tržby obchodníkov pokračovali v raste aj v posledných mesiacoch minulého roka. Spotreba by tak mala byť naďalej hlavným zdrojom rastu ekonomiky. Na jej udržanie si však domácnosti čoraz viac siahajú na úspory, o čom svedčí aj pokračujúci pokles vkladov," doplnili analytici NBS.



Z rýchleho odhadu HDP a zamestnanosti, ktorý v utorok zverejnil ŠÚ SR, vyplýva, že HDP v stálych cenách v 4. štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 1,1 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 1,2 % a medzikvartálne o 0,3 %.