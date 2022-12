Ekonomika Vietnamu vzrástla tento rok o vyše 8 %

Hanoj 29. decembra (TASR) - Ekonomika Vietnamu vzrástla tento rok o viac než 8 %, čo predstavuje najvýraznejší celoročný rast hospodárstva za posledných 25 rokov. Oznámil to vo štvrtok štatistický úrad Vietnamu s tým, že ekonomiku podporili najmä maloobchodný predaj a export. Výsledky tak boli omnoho lepšie než v roku 2021 a prekonali aj cieľ stanovený na začiatku roka vládou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Hrubý domáci produkt (HDP) Vietnamu vzrástol v roku 2022 o 8,02 %, oznámil štatistický úrad. To je najvyššie tempo rastu od roku 1997. Na porovnanie, v predchádzajúcom roku zaznamenala ekonomika rast iba o 2,58 %, čo však ovplyvnila pandémia nového koronavírusu, ktorá zasiahla do chodu podnikov. Navyše vládny cieľ bol stanovený na 6 až 6,5 %. Cieľ na úrovni 6,5 % si vláda stanovila aj v prípade budúceho roka.



"Ekonomické výsledky stoja skutočne za povšimnutie, ak vezmeme do úvahy globálnu ekonomickú a politickú neistotu a výzvy," uviedli štatistici. Vysoký rast zaznamenala väčšina odvetví. Sektor stavebníctva a priemyslu vzrástol o 7,78 % a sektor služieb takmer o 10 %.



Výrazne vzrástli maloobchodné tržby ako aj export, pričom v obidvoch prípadoch rast dosiahol dvojciferné hodnoty. Export tento rok vzrástol o 10,6 % a tržby v maloobchode sa zvýšili o 19,8 %.



Ekonómovia však upozorňujú na riziká v budúcom roku, pričom slabnúci zahraničný dopyt sa odrazil už na výsledkoch exportu za posledný mesiac. V decembri klesol vývoz medziročne o 14 % a dovoz sa znížil o vyše 8 %. Pokles dovozu by mohol naznačovať zníženie produkcie v najbližších mesiacoch, keďže firmy obmedzili dovoz materiálov a výrobných zariadení.



Aj v oblasti priamych zahraničných investícií (PZI) sú signály na budúci rok menej priaznivé. Za tento rok vzrástli PZI do Vietnamu o 13,5 %, avšak prísľuby v oblasti PZI, ktoré signalizujú budúce investície do krajiny, klesli o 11 %.