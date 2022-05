Ekonomiku v 1.štvrťroku potiahla pravdepodobne najmä domáca spotreba

Bratislava 17. mája (TASR) - Slovenskú ekonomiku v 1. štvrťroku 2022 potiahla pravdepodobne najmä domáca spotreba. Uviedol to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák k rýchlemu odhadu hrubého domáceho produktu (HDP), ktorý zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Silný bázicky efekt sa prejavoval najmä pri spotrebe domácnosti, ale aj vo viacerých službách. Spotreba domácnosti však najskôr rástla aj nad rámec technickej korekcie pandemického prepadu, a to aj napriek zrýchľujúcej inflácii. Zdá sa, že domácnosti pri rastúcich cenách zatiaľ neutlmovali spotrebu, ale úspory. Silnejúci domáci dopyt tak bol najskôr hlavnou zložkou ekonomického rastu v úvode roka," spresnil.



Vysoká inflácia by v nasledujúcich štvrťrokoch mala podľa neho čoraz viac "nahlodávať" aj spotrebu domácnosti. "Vyššia inflácia sa na príjmoch domácnosti prejaví až s oneskorením. Reálne príjmy časti domácnosti teda v najbližších štvrťrokoch najskôr klesnú," myslí si Koršňák.



"Rast miezd však výraznejšie zaostane za infláciou aj vo verejnej správe. Zdá sa, že v úvode roka domácnosti vyššie ceny kompenzovali čiastočne na úkor svojich úspor. V priebehu roka by sa však inflácia mohla predsa len postupne stať brzdou popandemického zotavenia spotreby, keď postupne vyčerpá rezervy (úspory) časti domácnosti. Vysoké ceny by tak mali eliminovať podstatnú časť pôvodne očakávaného efektu realizácie odloženej spotreby z obdobia pandémie," dodal analytik UniCredit Bank.



"Podrobnejšiu štruktúru HDP zatiaľ nepoznáme, ale predpokladáme, že naša ekonomika bola v úvode roka ťahaná hlavne domácou spotrebou. Tá bola síce ovplyvnená obavami z vojnového konfliktu, ale priaznivo na ňu pôsobilo uvoľňovanie protipandemických opatrení a mzdový rast. Zároveň predpokladáme, že priemysel a export bol v úvode roka utlmený surovinovou krízou a vojnou na Ukrajine, čo pribrzdilo aj náš ekonomický rast," doplnila analytička 365.bank Jana Glasová.



Tento rok bude podľa nej pre globálnu ekonomiku náročný, a to ako z pohľadu surovinovej krízy, tak aj z pohľadu vojny na Ukrajine. "Medziročný rast nášho HDP by mohol tento rok dosiahnuť úroveň okolo 2,5 %," uzavrela Glasová.



Z rýchleho odhadu ŠÚ SR vyplýva, že HDP v stálych cenách v prvom štvrťroku 2022 medziročne vzrástol o 3,1 %. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil o 3 % a medzikvartálne o 0,4 %. V bežných cenách sa v prvom štvrťroku 2022 vytvoril HDP v objeme 23,84 miliardy eur, čo predstavuje medziročne nárast o 9,3 %.