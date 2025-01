Ekonóm: Obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu reaguje USA a Maďarsko

Bratislava 27. januára (TASR) - Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že umožní prepravu azerbajdžanského plynu na Slovensko cez územie Ukrajiny, a to napriek jeho pôvodnému zákazu takéhoto tranzitu. Reaguje tak na kroky novej administratívy USA, ktorá koncom minulého týždňa oznámila zámer zastaviť takmer všetku zahraničnú pomoc. Rovnako by mohlo ísť o reakciu na vyjadrenia maďarskej strany, ktorá uviedla, že bude vetovať predĺženie sankcií Európskej únie (EÚ) voči Rusku. Myslí si to hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.



"Ďalšia podoba a rozsah americkej zahraničnej pomoci sú stále nejasné. Rozhodne je však celá situácia závažným signálom, že výrazne narastá pravdepodobnosť aspoň obmedzenia celkovej americkej pomoci Ukrajine. Kyjev tak o to naliehavejšie musí hľadať zdroje príjmu inde, vrátane príjmu z tranzitných poplatkov za prepravu plynu cez svoje územie," vysvetlil Kovanda.



Rozhodnutie USA zároveň podľa neho oslabuje motiváciu Kyjeva nakloniť si americkú administratívu, keďže pôvodný zákaz dovozu azerbajdžanského plynu zo strany Ukrajiny Trump neocenil tak, ako sa očakávalo. Zákaz tranzitu cez územie Ukrajiny mal pritom podporiť dopyt po plyne zo Spojených štátoch, vysvetlil ekonóm.



"Ukrajinský prezident ale otáča zrejme aj preto, aby mohol ustúpiť maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Ten v piatok (24. 1.) pohrozil, že bez obnovenia ukrajinského tranzitu bude vetovať predĺženie sankcií EÚ voči Rusku," pripomenul Kovanda ďalšiu možnú príčinu. Doplnil, že maďarské veto by znamenalo zároveň aj rozmrazenie ruských devízových rezerv.



Na to, že Ukrajina je pripravená prepravovať azerbajdžanský plyn cez svoje územie, reagovala v nedeľu (26. 1.) na sociálnej sieti aj slovenská ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). "Zelenskyj povedal, že je pripravený rýchlo podpísať kontrakt, ak je politická vôľa a príde signál zo Slovenska a ostatných krajín. Uvidíme, čo prinesú rokovania v ďalších dňoch. Postoj Slovenska je jasný. Na negatívne finančné dopady zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu a Slovensko upozorňujeme dlhodobo," skonštatovala šéfka rezortu hospodárstva.