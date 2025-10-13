< sekcia Ekonomika
Ekonómovia čakajú výraznejší rast ekonomiky USA
Nové dovozné clá, ktoré voči ostatným krajinám zaviedol americký prezident Donald Trump, naďalej ovplyvňujú vývoj amerického hospodárstva, uvádza sa vo výhľade NABE.
Autor TASR
Washington 13. októbra (TASR) - Zvyšujúci sa objem investícií v USA by mohol kompenzovať slabší rast v oblasti spotreby aj v globálnom obchode a umožniť tak americkej ekonomike výraznejšie tempo rastu, než s akým sa počítalo začiatkom leta. Uviedla to v pondelok v najnovšom výhľade Národná asociácia podnikových ekonómov (NABE). Na druhej strane, vyhliadky americkej ekonomiky budú negatívne ovplyvňovať nezamestnanosť a do veľkej miery stabilná inflácia, pri ktorej sa pôvodne počítalo s výraznejším spomalením. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Nové dovozné clá, ktoré voči ostatným krajinám zaviedol americký prezident Donald Trump, naďalej ovplyvňujú vývoj amerického hospodárstva, uvádza sa vo výhľade NABE. Viac než 60 % z celkovo 40 ekonómov, ktorí sa na prieskume zúčastnili, predpokladá, že dovozné clá skrešú z predpokladaného rastu americkej ekonomiky približne 0,5 percentuálneho bodu. Odhadujú, že klesne vývoz aj dovoz a ako dôsledok zvýšených ciel vzrastú spotrebiteľské ceny. Ani jeden z oslovených ekonómov nepredpokladá, že by clá ekonomiku USA podporili.
Na druhej strane, NABE v rámci najnovšieho prieskumu o niečo zlepšila vyhliadky rastu ekonomiky, ktoré zhoršila v predchádzajúcom odhade v polovici júna. Vtedy ekonómovia očakávali tohtoročný rast na úrovni 1,3 %, teraz odhadujú, že by mohol dosiahnuť 1,8 %.
Inflácia preferovaná americkou centrálnou bankou by mala v závere roka dosiahnuť 3 %. To je miernejšie tempo, než NABE odhadovala v júni (3,1 %). Na druhej strane, na budúci rok sa s touto infláciou počíta na úrovni 2,5 %, zatiaľ čo júnový odhad poukazoval na 2,3 %. Tempo spomaľovania inflácie na inflačný cieľ Fedu na úrovni 2 % tak bude pomalšie, než sa pôvodne očakávalo.
Nezamestnanosť bude pokračovať v raste, aj keď nie takom výraznom, ako sa pôvodne čakalo. V júni počítala NABE s nezamestnanosťou v budúcom roku na úrovni 4,7 %, teraz predpokladá, že dosiahne 4,5 %. Ostatné údaje za august (septembrové neboli zverejnené pre shutdown americkej vlády) poukázali na nezamestnanosť na úrovni 4,3 %.
Výraznejší impulz pre ekonomiku by mali zabezpečiť firemné investície. NABE očakáva v porovnaní s júnovým odhadom „výrazné zrýchlenie objemu investícií“. V júni počítala s ich rastom tento rok o 1,6 %, teraz predpokladá, že sa zvýšia o 3,8 %. Na budúci rok by sa mali zvýšiť o 1,7 %, zatiaľ čo v júni odhad NABE predstavoval 0,9 %.
