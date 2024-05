Ekonómovia: ECB pravdepodobne zníži úrokové sadzby aj v septembri

Brusel 29. mája (TASR) - Zníženie úrokových sadzieb na júnovom zasadnutí Európskej centrálnej banky (ECB) je už takmer isté, uviedlo vyše 80 ekonómov oslovených agentúrou Reuters. Väčšina z nich sa však domnieva, že ECB pristúpi k ďalšej redukcii aj v septembri a decembri.



Z celkovo 82 ekonómov, ktorých oslovila agentúra Reuters v rámci prieskumu uskutočneného od 21. do 28. mája, všetci očakávajú, že na zasadnutí 6. júna zníži ECB depozitnú sadzbu o 25 bázických bodov. Sadzba by sa tak mala znížiť na 3,75 bodu.



Avšak diskusiu o tom, aký celkový priestor na redukciu ECB má, ovplyvňuje vývoj v USA, kde sa centrálna banka zatiaľ nerozhodla, kedy pristúpi k prvej redukcii úrokových sadzieb. Napriek tomu viac než dve tretiny z oslovených ekonómov (55 z 82) očakávajú, že Rada guvernérov ECB zníži úrokové sadzby po júni ešte dvakrát, v septembri a decembri. To je vyšší podiel než pred mesiacom, keď takýto názor malo tesne nad 50 % z celkovo oslovených ekonómov.



Na druhej strane, ekonómovia zmiernili svoje prognózy z pohľadu rozsahu redukcie sadzieb v tomto roku. Pôvodne mnohí očakávali, že ECB zníži v roku 2024 sadzby o 100, prípadne aj viac bázických bodov. Teraz však s poklesom depozitnej sadzby v tomto roku zo 4 % na 3 %, prípadne pod 3 %, počíta iba 22 % z oslovených ekonómov. V apríli takto uvažovalo takmer 40 % opýtaných.