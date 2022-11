Ekonómovia: ECB zvýši úrokové sadzby v decembri o 50 bázických bodov

Frankfurt nad Mohanom/Viedeň/Helsinki 22. novembra (TASR) - Napriek nepriaznivej ekonomickej situácii Európska centrálna banka (ECB) bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. Uviedli to v utorok v najnovšom odhade ekonómovia, podľa ktorých ECB posunie úrokové sadzby nahor o 50 bázických bodov. Niektorí centrálni bankári však uprednostňujú ešte výraznejšie sprísnenie menovej politiky ako napríklad šéf rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Inflácia v eurozóne zrýchlila v októbri na nové historické maximum 10,6 % potom, ako invázia Ruska na Ukrajinu a následné západné sankcie viedli k prudkému rastu cien energií. To je viac než päťnásobok v porovnaní s inflačným cieľom ECB, ktorý je stanovený na 2 %.



ECB pôvodne tvrdila, že zrýchľovanie inflácie je iba dočasným javom a až do júla, na rozdiel od iných centrálnych bánk, úrokové sadzby nezvyšovala. Odvtedy ich však zvýšila o 200 bázických bodov.



A pokračovať v tom bude naďalej napriek tomu, že to bude znamenať ďalší tlak na ekonomiku. Ako v najnovšom prieskume agentúry Reuters, uskutočnenom v období od 15. do 21. novembra, uviedla väčšina z vyše 60 oslovených ekonómov, na najbližšom zasadnutí 15. decembra by ich mala posunúť o 50 bázických bodov. Depozitná sadzba by tak mala vzrásť na 2 % a refinančná na 2,50 %.



Zo 62 anketovaných ekonómov s takýmto zvýšením úrokových sadzieb počíta 45. Zo zvyšných 17 však až 14 počíta s rastom o 75 bodov, zatiaľ čo iba traja očakávajú miernejšie zvýšenie o 25 bázických bodov.



So zvýšením o 75 bázických bodov by nemal problém ani rakúsky člen Rady guvernérov ECB Robert Holzmann. Ako povedal v utorok na tlačovej konferencii vo Viedni, vzhľadom na súčasnú situáciu sa viac prikláňa k zvýšeniu sadzieb o 0,75 percentuálneho bodu.



Dostať infláciu pod kontrolu však bude ECB trvať dlhší čas, domnievajú sa ekonómovia. Aj keď 13 z 23 oslovených uviedlo, že miera inflácie v eurozóne už pravdepodobne dosiahla svoj strop, na úroveň inflačného cieľa ECB sa nedostane skôr ako v roku 2025. Očakávajú, že v budúcom kvartáli sa inflácia zmierni na 8,9 % z 10,5 % v tomto kvartáli a v zmierňovaní bude pokračovať naďalej. Tento rok by mala inflácia dosiahnuť 8,5 %, v budúcom roku 6 % a v roku 2024 2,3 %.