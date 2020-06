Ekonómovia: Kanadská ekonomika klesla v apríli pravdepodobne až o 15 %

Ottawa 20. júna (TASR) - Ekonomika Kanady zaznamenala v apríli pravdepodobne omnoho výraznejší prepad, než sa pôvodne predpokladalo. Odhadujú to ekonómovia, ktorí vychádzajú z najnovších údajov z maloobchodu za dané obdobie. Tie sú ďalším z viacerých nepriaznivých ekonomických ukazovateľov a dôkazom rozsiahleho vplyvu koronakrízy na kanadskú ekonomiku.



Kanada zaznamenala tento týždeň zlé údaje za apríl v oblasti veľkoobchodu, priemyslu aj maloobchodu. Všetky sú výsledkom karanténnych opatrení na zmiernenie šírenia nového koronavírusu.



Vzhľadom na tento vývoj ekonóm Doug Porter z BMO Capital Markets očakáva, že kanadská ekonomika mohla v apríli klesnúť až o 15 %, zatiaľ čo kanadský štatistický úrad v rýchlom odhade spred niekoľkých týždňov vykázal 11-percentný pokles. Spresnené údaje o vývoji hrubého domáceho produktu (HDP) budú známe 30. júna.



Ekonómovia zo spoločnosti CIBC Economics sú mierne optimistickejší než Porter, aj oni však počítajú s horšími výsledkami, než naznačil rýchly odhad štatistického úradu. Ako povedal ekonóm Royce Mendes, očakávajú, že za apríl klesla kanadská ekonomika o 13 % až 14 %.



Na druhej strane, máj by mohol predstavovať výrazné zotavenie. Podľa Mendesa to naznačil predbežný odhad vývoja maloobchodných tržieb za minulý mesiac, ktorý poukázal na ich rast o vyše 19 %. Ekonóm však zároveň očakáva, že všetky kľúčové kategórie HDP budú ešte aj na konci leta pod úrovňou spred nástupu koronakrízy, napriek tomu, že už budú fungovať všetky firmy a obchody a ekonomika bude rásť. "Teraz síce už zaznamenávame určitý rast, rastieme však z veľmi nízkeho základu," povedal Mendes.



Ekonómovia zároveň dodali, že sa dá iba veľmi ťažko odhadnúť, či zotavovanie ekonomiky potrvá mesiace alebo roky. Podľa Portera z BMO Capital Markets "je kanadská ekonomika v podstate v rukách vírusu".