Ekonómovia: Nemecká ekonomika bude čeliť pochmúrnym vyhliadkam

Mníchov 10. februára (TASR) - Nemecká ekonomika bude čeliť v najbližších rokoch pochmúrnym vyhliadkam. Tvrdia to ekonómovia, ktorých prognózu zverejnila štúdia nemeckého ekonomického inštitútu Ifo a švajčiarskeho Inštitútu ekonomickej politiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Na štúdii sa zúčastnilo takmer 1400 analytikov zo 125 krajín, pričom prieskum sa uskutočnil počas decembra. Analytici predpokladajú, že rast nemeckej ekonomiky bude pravdepodobne pod priemerom ostatných priemyselne rozvinutých štátov, a to nie iba tento rok, ale aj v rokoch 2026 a 2027.



V roku 2025 by podľa analytikov mala nemecká ekonomika vzrásť o 0,4 %. To je slabší rast, než sa očakáva pri všetkých ostatných priemyselne rozvinutých štátoch. Rast svetovej ekonomiky sa odhaduje na 2,9 %.



Na roky 2026 a 2027 experti odhadujú o niečo výraznejšie tempo rastu nemeckého hospodárstva. Na rok 2026 počítajú so zrýchlením rastu na 1 % a v roku 2027 na 1,3 %. Aj v tomto prípade však bude rast slabší než v ostatných priemyselne rozvinutých krajinách. Čo sa týka globálnej ekonomiky, jej rast by v budúcich dvoch rokoch mohol podľa štúdie prekonať 3 %.



"Nemecko urgentne potrebuje zmenu ekonomickej politiky, ktorá opätovne podporí rast," povedal ekonóm z Ifo Niklas Potrafke. Poukázal najmä na to, že Nemecko v poslednom období výrazne stratilo atraktivitu ako investičná lokalita.