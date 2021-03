Ekonómovia: Nový balík stimulov by mal urýchliť rast ekonomiky USA

Washington 13. marca (TASR) - Americká ekonomika by mala rásť výraznejšie, než sa pôvodne očakávalo, a predpandemickú úroveň by mohla dosiahnuť už do šiestich mesiacov. Predpokladajú to ekonómovia, ktorých optimizmus posilnilo schválenie balíka na podporu americkej ekonomiky v hodnote takmer 2 biliónov USD. Na druhej strane, na výraznejší pokles nezamestnanosti si Američania budú musieť počkať pravdepodobne viac ako rok.



V minulom roku klesla ekonomika USA o 3,5 %. Tento rok by podľa prieskumu agentúry Reuters medzi ekonómami mala vzrásť o 5,7 %. To je najoptimistickejší odhad za viac než dva roky, počas ktorých sa robia prognózy vývoja ekonomiky na rok 2021. Prieskum sa uskutočnil v období od 8. do 11. marca na vzorke viac než 100 respondentov.



Navyše pri ďalšej otázke v súvislosti s vývojom ekonomiky USA približne 85 % zo 60 opýtaných ekonómov predpokladá, že americká ekonomika dosiahne predpandemickú úroveň do roka. Z nich zhruba 60 % počíta s tým, že to bude do šiestich mesiacov.



Po tom, ako Kongres schválil balík prezidenta Joea Bidena na podporu amerických firiem a domácností v hodnote 1,9 bilióna USD (1,59 bilióna eur), ekonómovia odhadujú, že za 1. kvartál dosiahne rast americkej ekonomiky 4,8 % a následne v 2. kvartáli by mal vyskočiť až na 7,2 %. V ďalších dvoch štvrťrokoch očakávajú rast na úrovni 7,1 % a 5 %. Predchádzajúci odhad z minulého mesiaca uvádzal rast V 1. kvartáli na úrovni 2,8 %, v 2. štvrťroku 6 % a v posledných dvoch kvartáloch roka na úrovni 6,3 % a 4,6 %.



Čo sa však týka nezamestnanosti, podľa ekonómov bude pracovnému trhu trvať viac než rok, než sa vráti na predpandemickú úroveň. S tým počíta viac než 92 % z 53 oslovených ekonómov, pričom 22 respondentov očakáva, že to potrvá viac než dva roky.



(1 EUR = 1,1933 USD)