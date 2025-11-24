< sekcia Ekonomika
Ekonómovia očakávajú na budúci rok rýchlejší rast ekonomiky USA
Hospodárstvo by mali potiahnuť najmä vyššie výdavky spotrebiteľov a firemné investície.
Autor TASR
Washington 24. novembra (TASR) - Ekonómovia očakávajú, že hospodárstvo Spojených štátov porastie na budúci rok o niečo rýchlejšie, než predstavoval ich predchádzajúci odhad, na druhej strane, očakáva sa aj mierny rast nezamestnanosti. Uviedla to v pondelok v najnovšom výhľade Národná asociácia podnikových ekonómov (NABE), ktorej údaje zverejnila agentúra Reuters.
Prieskum medzi 42 profesionálnymi prognostikmi, ktorý NABE uskutočnila v období od 3. do 11. novembra, ukázal, že ekonómovia počítajú na budúci rok s rastom hospodárstva USA o 2 %. V predchádzajúcom mesiaci predpokladali rast americkej ekonomiky na úrovni 1,8 %. Navyše, v júni odhadovali, že rast hrubého domáceho produktu (HDP) dosiahne iba 1,3 %.
Hospodárstvo by mali potiahnuť najmä vyššie výdavky spotrebiteľov a firemné investície. Tie by mali kompenzovať nepriaznivý vplyv nových dovozných ciel. Práve dovozné clá označili ekonómovia za najväčšie riziko pre vyhliadky rastu ekonomiky, ďalším sú sprísnené imigračné opatrenia.
Inflácia by na záver tohto roka mala dosiahnuť 2,9 %, čo je mierne spomalenie v porovnaní s odhadom z októbra. Na budúci rok počítajú ekonómovia s ďalším spomalením, a to na 2,6 %.
Čo sa týka nezamestnanosti, ekonómovia odhadujú, že začiatkom budúceho roka vzrastie na 4,5 % a na tejto úrovni by mala zotrvať počas celého roka. Podľa údajov ministerstva práce z minulého týždňa dosiahla nezamestnanosť v septembri (zverejnenie údajov bolo oneskorené pre shutdown americkej vlády) 4,4 % proti 4,3 % v auguste.
