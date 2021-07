Ekonómovia očakávajú zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby v Rusku

Moskva 19. júla (TASR) - Vysoká miera inflácie v Rusku v minulom mesiaci posilnila medzi analytikmi očakávania, že zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby centrálnou bankou bude omnoho výraznejšie, než predpokladali pred niekoľkými týždňami. Ukázal to najnovší prieskum agentúry Reuters.



Spotrebiteľské ceny v Rusku vzrástli v júni medziročne o 6,5 % po 6-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Júnové tempo rastu bolo najvýraznejšie od augusta 2016. Inflácia zároveň prekonala odhady analytikov, ktorí počítali s jej zrýchlením na 6,3 %. Centrálna banka má pritom inflačný cieľ stanovený na 4 %. Inflácia sa nad túto hranicu dostala už v novembri minulého roka a zatiaľ nevykazuje žiadne signály spomaľovania.



V reakcii na tento vývoj viacerí analytici uviedli, že najnovšie počítajú so zvýšením hlavnej úrokovej sadzby ruskou centrálnou bankou o 100 bázických bodov. Z celkovo 26 analytikov oslovených agentúrou Reuters s takýmto zvýšením počíta až 16 z nich. Koncom mesiaca ešte očakávali, že banka hlavnú úrokovú sadzbu zvýši o 50 bázických bodov.



V prípade potvrdenia novej prognózy by sa tak hlavná úroková sadzba v Rusku zvýšila na 6,5 % z 5,5 %. Na túto úroveň zvýšila centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu začiatkom júna. Nasledujúce zasadnutie banky sa uskutoční 23. júla.