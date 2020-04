Ekonómovia odhadujú pokles hospodárstva v Brazílii o vyše 3 %

Brazília 27. apríla (TASR) - Vyhliadky brazílskej ekonomiky sa zhoršujú každý týždeň, pričom najnovšie odhady signalizujú pokles hospodárstva o vyše 3 % a rekordný rozpočtový schodok. Poukázal na to prieskum medzi finančnými inštitúciami, ktorý uskutočnila brazílska centrálna banka. Oficiálny odhad vlády pritom stále s poklesom ekonomiky nepočíta.



Podľa prieskumu centrálnej banky, ktorý urobila na vzorke viac než sto finančných inštitúcií, by najväčšia juhoamerická ekonomika mala tento rok klesnúť o 3,3 %. To znamená zhoršenie prognózy už 11. týždeň po sebe, pričom minulý týždeň ekonómovia v rámci prieskumu očakávali pokles ekonomiky zhruba o 3 %.



Oficiálny odhad centrálnej banky a vlády zatiaľ stále uvádza nulový rast. Očakáva sa však, že čoskoro dôjde k zmene prognózy smerom nadol.



Prieskum zároveň ukázal, že primárny rozpočtový deficit dosiahne tento rok 6,2 % hrubého domáceho produktu (HDP). Pred týždňom počítali ekonómovia so schodkom na úrovni 5 % HDP. Rýchle zhoršovanie ekonomickej situácie v dôsledku pandémie nového koronavírusu potvrdzuje fakt, že pred mesiacom počítali ekonómovia s primárnym deficitom iba na úrovni 1,3 % HDP.