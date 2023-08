Ekonómovia odhadujú, že ECB zvyšovanie úrokových sadzieb preruší

Frankfurt nad Mohanom 11. augusta (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) preruší v septembri svoj cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, predpokladá tesná väčšina agentúrou Reuters oslovených analytikov. Na druhej strane, inflácia je stále dosť vysoká, takže nevylučujú, že do konca roka ECB ešte úrokové sadzby zvýši.



ECB zvýšila od júla 2022 úrokové sadzby deväťkrát po sebe. Naposledy tak urobila koncom júla, keď ich posunula nahor o 25 bázických bodov. Kľúčovú úrokovú sadzbu zvýšila na 4,25 % a depozitnú na rekordných 3,75 %. Šéfka ECB Christine Lagardová však naznačila, že banka by si mohla dať na ďalšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 14. septembra, pauzu. Na druhej strane dodala, že kľúčové budú ďalšie údaje z ekonomiky.



Z oslovených 70 ekonómov sa 37, teda 53 %, vyjadrilo, že na septembrovej schôdzke ponechá ECB úrokové sadzby bez zmeny. To je vyššie percento než pred mesiacom, keď tento názor malo 47 % z celkovo oslovených ekonómov. Zároveň však očakávajú, že banka so sprísňovaním menovej politiky neskončila a do konca tohto roka ešte úrokové sadzby zdvihne, pričom depozitnú sadzbu posunie na 4 %.