Ekonómovia: Recesia v Česku by mala do leta skončiť

Praha 31. decembra (TASR) - Prepad českého hospodárstva sa už začal a recesia sa predĺži aj do budúceho roka. Podľa väčšiny Právom oslovených ekonómov by však k oživeniu mohlo prísť už v jeho prvej polovici, veľa však bude závisieť od cien energií a vývoja miezd. Informoval o tom server novinky.cz.



Ako povedal pre Právo ekonóm Českej sporiteľne a člen vedenia Českej spoločnosti ekonomickej Michal Skořepa, skĺznutie ekonomiky do recesie je isté. V tohtoročnom 3. a 4. štvrťroku totiž došlo medzikvartálne k poklesu ekonomiky, takže z pohľadu najčastejšie používanej definície už česká ekonomika v recesii je, aj keď je to pokles veľmi mierny. "Vplyv poklesu na životnú úroveň je navyše výrazne tlmený stále extrémne napätým trhom práce. Veľkému počtu ľudí robí starosti hocičo, avšak strata zamestnania to určite nie je," dodal.



Podľa Skořepu podobný medzikvartálny pokles čaká Čechov ešte v 1. štvrťroku budúceho roka. To by už však malo byť úplne dno ekonomického vývoja. Vo zvyšku roka by malo nastúpiť mierne oživenie, a to najmä vďaka spomaľovaniu inflácie.



Vďaka slabšej inflácii sa postupne vrátia k rastu reálne mzdové príjmy a oživí sa dopyt domácností. Kľúčové však podľa Skořepu bude, aby nedošlo k zhoršeniu nálady v dôsledku prípadnej eskalácie ruskej agresie na Ukrajine. Zásadnú úlohu v návrate k normálu bude hrať aj schopnosť Česka a jeho hlavných obchodných partnerov zabezpečiť si dostatok plynu na budúcu zimu.



Aj analytik Petr Bartoň zo spoločnosti Natland verí, že recesia by nemala byť hlboká ani dlhá. Aj podľa neho bude hlavnou výzvou roka naplnenie zásobníkov plynu. Aktuálne sa zdá, že by to mohlo byť za nižšiu cenu, zima je však iba na začiatku.



Ekonóm ČSOB Martin Kupka sa prikláňa k tomu, že recesia odznie už v priebehu 2. štvrťroka. Čaká mierne oslabenie koruny a rast miery nezamestnanosti, ani v jednom prípade to však stabilitu ekonomiky neohrozí.



V miernu recesiu dúfa aj ekonóm BHS Štěpán Křeček. Upozornil však, že na niektoré odvetvia bude mať výraznejší vplyv. "Cyklické odvetvia, ako napríklad stavebníctvo, sa môžu dostávať do útlmu. Navyše, ľudia obmedzia nákupy drahších statkov dlhodobej spotreby, čo môže urobiť viac vrások na čele napríklad automobilkám," predpokladá Křeček.



Hlavný ekonóm Komerčnej banky Jan Vejmělek očakáva pokles hospodárstva do 1 % a od jari zlepšovanie situácie. Zvýšenie nezamestnanosti bude podľa neho iba kozmetické.



Podľa Pavla Sobíška z UniCredit Bank bude dĺžka recesie závisieť od ceny energií. Vládou stanovené stropy na cenu plynu a elektriny síce umožnia väčšine podnikov prežiť, na druhej strane energie by aj s takouto cenou výrazne tlmili dopyt. Nádejou je, že priemerné ceny zostanú citeľne pod vládnymi stropmi," dodal Sobíšek.