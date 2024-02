Ekonómovia: Riziko recesie v Nemecku sa zvyšuje

Essen 19. februára (TASR) - Riziko skĺznutia nemeckej ekonomiky do recesie v najbližších mesiacoch sa zvýšilo. Poukázala na to v pondelok zverejnená správa nemeckých ekonómov z nadácie Hansa Böcklera. Informovala o tom agentúra DPA.



Ako hlavnú príčinu rastúceho rizika recesie označili ekonómovia klesajúcu produkciu vo výrobnom sektore. Ďalšími faktormi sú podľa nich slabé maloobchodné tržby, ako aj vyšší počet oznámených bankrotov nemeckých firiem v porovnaní s obdobím spred pandémie nového koronavírusu.



Priemyselné objednávky síce vzrástli a do určitej miery zlepšili vyhliadky, tento údaj by sa však nemal preceňovať, povedal Thomas Theobald, ekonóm z Inštitútu makroekonomickej politiky (IMK) spadajúceho pod nadáciu Hansa Böcklera. Pod mierny rast sa podpísali najmä objednávky v leteckom priemysle, ktoré však nie sú kľúčovým indikátorom vývoja ekonomiky, dodal Theobald.



"S každým ďalším mesiacom rastie riziko, že útlm ekonomiky, ktorý zaznamenávame v posledných kvartáloch, sa zmení na chronicky slabý rast," upozornil v správe riaditeľ IMK Sebastian Dullien. Vyzval preto Európsku centrálnu banku (ECB) a nemeckú vládu, aby pomohli tento trend zastaviť. "ECB by mala znížiť úrokové sadzby čo najskôr a nemeckí politici by mali prísť s realistickými opatreniami, ktoré urýchlene vstúpia do platnosti," povedal Dullien.