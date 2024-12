Ekonómovia SAV poukázali na riziká nezdaňovania tabakových alternatív

Bratislava 16. decembra (TASR) - Do roku 2024 sme na Slovensku neuplatňovali daňové zaťaženie na produkty súvisiace s tabakovými výrobkami, medzi ktoré patria náplne do elektronickej cigarety, nikotínové vrecúška a iné nikotínové výrobky. Výskum ekonómov Slovenskej akadémie vied (SAV) poukázal na nesúlad v uplatňovaní daňových nástrojov v porovnaní s tradičnými výrobkami a možné negatívne vplyvy tohto nastavenia na verejné zdravie. Vytvorenie platformy pre odbornú diskusiu napomohlo urýchleniu odstránenia spomenutého stavu, vyzdvihla hovorkyňa SAV Monika Tináková.



"V našej štúdii sme poukázali na to, že spotreba klasických cigariet, najmä v dôsledku obmedzenej dostupnosti, pozvoľne klesá, zatiaľ čo narastá popularita alternatívnych produktov, ako sú elektronické cigarety a zahrievaný tabak, predovšetkým medzi mladými ľuďmi. Tieto nové formy užívania nikotínu sú často vnímané ako atraktívnejšie a menej škodlivé, čo zásadne mení spotrebiteľské správanie a dynamiku trhu," priblížili Martin Hudcovský a Karol Morvay z Ekonomického ústavu SAV.



Takýto vývoj podľa nich prináša nové výzvy v oblasti verejného zdravia, a to najmä vzhľadom na neúplné poznatky o dlhodobých účinkoch alternatívnych produktov. Ukazuje sa preto potreba primeraných regulácií, ktoré by zohľadňovali špecifiká týchto nových produktov, ich potenciálne riziká a zároveň reflektovali rastúcu obľúbenosť medzi spotrebiteľmi. Na rozdiel od tradičných tabakových cigariet neboli tieto alternatívy v čase prípravy štúdie pod rovnakým dohľadom, čo podporilo ich nárast medzi mladými vďaka vyššej cenovej dostupnosti.



"Dôležitý je aj fiškálny dosah týchto zmien, pretože tradičné tabakové výrobky sú nezanedbateľným zdrojom príjmov zo spotrebných daní. S klesajúcou spotrebou klasických cigariet je potrebné zvážiť, ako efektívne prispôsobiť daňovú politiku novým trhovým podmienkam, v ktorých rastie podiel alternatívnych produktov. Izolované zvyšovanie daní na tradičné cigarety by mohlo viesť k presunu spotrebiteľov k alternatívam, ktoré sú často menej zaťažené spotrebnou daňou, čím by sa oslabil fiškálny efekt pôvodného zdaňovania," doplnili ekonómovia. Koordinovaný prístup k zdaňovaniu môže podľa nich prispieť k efektívnejšej regulácii spotrebiteľských trendov a zabezpečiť, aby opatrenia v oblasti verejného zdravia a fiškálnej politiky adekvátne reagovali na aktuálne výzvy trhu.



Výskum realizoval Ekonomický ústav SAV v spolupráci s odborníkmi z University of Illinois Chicago v roku 2023. Jeho cieľom bola stabilizácia príjmov verejného rozpočtu a potenciálne zlepšenie verejného zdravia. Podľa autorov poskytol významné podklady na prehodnotenie prístupu k zdaňovaniu tabakových výrobkov a ich alternatív na Slovensku. Parlament v septembri schválil, že k rozšíreniu zdaňovania tohto druhu výrobkov dôjde od budúceho roka.