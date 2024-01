Ekonómovia sú si stále viac istí, že sa USA vyhnú recesii

Washington 22. januára (TASR) - Americká ekonomika by sa mala v tomto roku vyhnúť recesii. Je o tom presvedčených čoraz viac odborníkov, ktorí sa zúčastnili prieskumu Národnej asociácie podnikových ekonómov (National Association for Business Economics, NABE). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Približne 91 % respondentov v najnovšom prieskume, ktorý NABE zverejnila v pondelok, uviedlo, že pravdepodobnosť, že USA vstúpia do recesie v priebehu nasledujúcich 12 mesiacov je 50 % alebo menej. To je výrazný nárast zo 79 % v októbrovom prieskume a veľká zmena oproti názoru spred roka, keď väčšina ekonómov očakávala recesiu pre agresívne zvýšenie úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému (Fed) v boji proti vysokej inflácii.



Rastúci optimizmus v prieskume je v súlade s väčšinou najnovších ekonomických údajov, vrátane spotrebiteľského sentimentu, ktorý minulý týždeň vzrástol na dva a polročné maximum. Inflácia tiež klesá rýchlejšie, ako sa očakávalo, a trh práce sa ochladzuje, ale nekolabuje.



Predstavitelia Fedu od júla držia úrokovú sadzbu v aktuálnom rozpätí 5,25 % až 5,5 % a naznačili, že tento rok ju pravdepodobne znížia, pokiaľ bude inflácia naďalej klesať.



Ekonómovia v prieskume NABE očakávajú, že tržby podnikov a ziskové marže v tomto roku porastú. Domnievajú sa tiež, že problémy s dodávateľským reťazcom a nedostatok pracovnej sily sa zmierňujú, čo je potenciálne pozitívna správa pre inflačný výhľad.



Približne 63 % respondentov v najnovšom prieskume uviedlo, že firmy už netrpia nedostatkom vstupných materiálov, pričom pred tromi mesiacmi to bolo 46 %. A o niečo viac ako polovica respondentov už nemá problém s nedostatkom pracovnej sily, čo je nárast oproti 38 % v predchádzajúcej ankete. Oba tieto ukazovatele dosiahli najlepšie hodnoty od začiatku pandémie.



Vyššie úrokové sadzby, geopolitická nestabilita a vyššie náklady predstavujú podľa prieskumu najväčšie riziko pre celkovo zdravé podnikateľské podmienky v novom roku.