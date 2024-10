Ekonómovia: Svetová ekonomika by mala v budúcom roku rásť zhruba o 3 %

New York 31. októbra (TASR) - Svetová ekonomika by si aj na budúci rok mala udržať rast okolo 3 %. Prispieva k tomu znižovanie úrokových sadzieb zo strany viacerých veľkých centrálnych bánk a pokračovanie solídneho rastu americkej ekonomiky. Tempo rastu však môžu zbrzdiť výsledky prezidentských volieb v USA, ak by negatívne zasiahli do vývoja obchodu. Poukázali na to výsledky prieskumu na vzorke približne 500 ekonómov, ktorých oslovila agentúra Reuters.



Ekonómovia odhadujú, že tohtoročný rast globálnej ekonomiky dosiahne 3,1 %. To je rovnaký odhad ako pred tromi mesiacmi, avšak výrazné zlepšenie prognózy oproti odhadom z januára tohto roka, keď počítali s rastom o 2,6 %. Ekonómovia zlepšili svoj odhad aj v porovnaní s prognózou z apríla, v ktorom predpokladali v tomto roku rast o 2,9 %.



Aj na budúci rok prognózujú pokračovanie rastu na úrovni zhruba 3 %. Prieskum uskutočnila agentúra Reuters medzi 30. septembrom a 30. októbrom, pričom ekonómovia hodnotili približne 50 kľúčových ekonomík.



Najmä ekonomika USA pozitívne prekvapila. Ešte začiatkom roka sa mnohí obávali, že vysoké úrokové sadzby budú mať výrazne nepriaznivý vplyv na jej vývoj, ukázalo sa však, že je dostatočne odolná. Rast hrubého domáceho produktu USA sa síce v 3. štvrťroku na anualizovanej báze spomalil na 2,8 % z 3 % v 2. štvrťroku, tempo rastu je však podľa ekonómov stále dostatočne vysoké.



Na tento rok očakávajú, že ekonomika USA dosiahne 2,6 % a na budúci rok 1,9 %. Tento odhad nielenže prekonáva HDP ostatných štátov G10, zároveň je aj takmer dvojnásobne vyšší, než ekonómovia odhadovali na začiatku roka.



Neistotu však vyvolávajú americké prezidentské voľby, ktoré sa budú konať 5. novembra. Republikánsky kandidát Donald Trump varoval, že v prípade návratu do funkcie prezidenta zavedie rozsiahle dovozné clá. V prípade ich realizácie to výrazne zvýši tlak na ekonomiku. Až 39 zo 42 ekonómov, ktorí sa vyjadrili k tomuto problému, uviedlo, že politika Trumpa bude viac inflačná než politika kandidátky demokratov Kamaly Harrisovej. Obaja kandidáti však sľubujú v oblasti ekonomiky kroky, ktoré povedú k zvýšeniu už aj tak obrovského fiškálneho deficitu.