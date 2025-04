Ekonómovia v prieskume Ifo očakávajú vyššiu celosvetovú infláciu

Mníchov 9. apríla (TASR) - Ekonómovia očakávajú v nasledujúcich rokoch vyššiu infláciu na celom svete, čiastočne v dôsledku colnej politiky USA. Oznámil to v utorok nemecký inštitút Ifo, ktorý v stredu zverejnil výsledky svojho štvrťročného prieskumu medzi ekonomickými expertmi. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Celosvetová inflácia by mala v tomto roku dosiahnuť 4 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom prieskume ju odborníci očakávali na úrovni 3,9 %, uviedol mníchovský inštitút. V roku 2026 sa predpokladá rovnako vysoká miera 3,9 %, pričom v dlhodobom horizonte do roku 2028 zostávajú inflačné očakávania tiež na vysokej úrovni 3,8 %.



„Inflačné očakávania sa v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom mierne zvýšili,“ zhrnul výsledky prieskumu Niklas Potrafke z inštitútu Ifo. „Americká colná politika je hnacou silou inflačných očakávaní v mnohých krajinách,“ dodal.



Inflačné očakávania sa citeľne zvýšili najmä v Severnej Amerike, kde odborníci teraz predpovedajú na tento rok mieru inflácie 3,2 %. V prieskume z predchádzajúceho štvrťroka ju odhadli na úrovni 2,6 %. Mieru 3,2 % predpovedajú najväčšej svetovej ekonomike aj na rok 2026 a v roku 2028 očakávajú zrýchlenie na 3,3 %.