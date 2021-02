Ekonómovia vyzvali ECB, aby odpísala časť verejných dlhov eurozóny

Paríž 5. februára (TASR) - Viac ako 100 ekonómov v piatok vyzvalo Európsku centrálnu banku (ECB), aby poskytla 2,5 bilióna eur na zotavenie ekonomiky eurozóny z pandémie ochorenia COVID-19 odpisom verejných dlhov, ktoré vlastní.



Ekonómovia v otvorenom liste, ktorý publikovali hlavné denníky popredných krajín eurozóny, poznamenali, že ECB vlastní štvrtinu verejných dlhov štátov euroregiónu. Financie na ich splatenie budú musieť krajiny, ktoré zaviedli euro, nájsť niekde inde. A to opätovným požičaním si, čím budú len tlačiť pred sebou kopu dlhov namiesto toho, aby investovali do ekonomiky alebo zvýšením daní, upozornili ekonómovia.



Všetky tieto možnosti negatívne ovplyvnia rast a zotavovanie hospodárstiev euroregiónu.



Ekonómovia namiesto toho navrhujú, aby ECB tieto dlhy štátom odpustila výmenou za to, že sa zaviažu minúť rovnakú sumu na zelenú transformáciu a sociálne projekty, čo podľa ekonómov prinesie balík stimulov vo výške takmer 2,5 bilióna eur.



Takýto krok by okamžite poskytol európskym krajinám prostriedky na ich "zelené ozdravenie", a zároveň by "vyliečil" vážne spoločenské, kultúrne a ekonomické škody, ktoré utrpeli počas devastujúcej zdravotnej krízy.



Ekonomika eurozóny v minulom roku klesla o 6,8 % a nádeje na silné oživenie v tomto roku rýchlo blednú, pretože očkovanie napreduje len pomaly, zatiaľ čo sa vo svete šíria nové, nákazlivejšie kmene koronavírusu.



Minulý rok vysoký predstaviteľ ECB odpustenie dlhu vylúčil s tým, že by to narušilo dôveru v euro. Ekonómovia však tvrdia, že tomuto kroku nebránia žiadne právne prekážky. Podľa nich je to skôr otázka ochoty európskych politikov využívať nástroje menovej politiky v plnom rozsahu.



Medzi signatárov otvoreného listu patrí Thomas Piketty, ktorého kniha Capital in the Twenty-First Century (Kapitál v 21. storočí) z neho urobila "hviezdu" medzi ekonómami a politického poradcu ľavicových politikov v Európe a USA.



Otvorený list zverejnili denníky Le Monde vo Francúzsku, El País v Španielsku, La Libre Belgique v Belgicku, Der Freitag v Nemecku a Avvenire v Taliansku.