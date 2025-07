Ekonómovia zhoršili odhad rastu ekonomiky Holandska

Amsterdam 10. júla (TASR) - Rast holandskej ekonomiky bude tento rok slabší, než sa pôvodne očakávalo. Uviedla to vo štvrtok holandská vládna agentúra pre makroekonomické prognózy CPB s tým, že americké dovozné clá poškodzujú svetový obchod. Informovali o tom agentúra Reuters a portál tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Holandska vzrastie podľa najnovšej prognózy CPB tento rok o 1,7 %. V porovnaní s pôvodným odhadom to znamená o 0,2 percentuálneho bodu slabšie tempo rastu.



V rovnakom rozsahu zhoršila CPB odhad rastu aj na budúci rok. Vládna agentúra pôvodne počítala v roku 2026 s rastom o 1,5 %, teraz očakáva, že dosiahne 1,3 %.



Aj zhoršený odhad však stále predstavuje zrýchlenie rastu ekonomiky oproti roku 2024. Vlani zaznamenala holandská ekonomika rast na úrovni 1 % po iba 0,1-percentnom raste v roku 2023.



V rokoch 1996 až 2024 rástlo holandské hospodárstvo v priemere o 1,97 %, pričom najvyššie tempo rastu dosiahlo v roku 2021, a to na úrovni 6,3 %. Naopak, najhorší výsledok zaznamenala ekonomika rok predtým, keď krajinu zasiahla pandémia nového koronavírusu. V roku 2020 HDP Holandska klesol o 3,9 %.