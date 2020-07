Ekonómovia zhoršili prognózu pre hospodárstvo USA v 3. kvartáli

New York 5. júla (TASR) -Ekonómovia banky Goldman Sachs Group revidovali smerom nadol odhad rastu ekonomiky USA v 3. štvrťroku 2020, keďže niektoré štáty znova zaviedli obmedzenia v rámci boji proti novému koronavírusu. Predpovedali však, že sa v septembri situácia zlepší.



Podľa expertov americkej veľkobanky všetko zatiaľ nasvedčuje tomu, že spotrebiteľské výdavky, ktoré sú motorom hospodárstva USA, sa tento a na budúci mesiac pravdepodobne zastavia. Uviedol to šéf ekonómov banky Jan Hatzius. Poznamenal tiež, že iné ekonomiky už dokázali, že je možné obnoviť aktivitu a pomáhajú aj zmeny správania, napríklad nosenie masiek.



"Kombinácia prísnejších štátnych obmedzení a dobrovoľného sociálneho dištancovania má značný vplyv na hospodársku činnosť," uviedli ekonómovia Goldman Sachs Group vo svojej správe.



Najnovšie tak predpovedajú, že americká ekonomika vzrastie v 3. štvrťroku o 25 % namiesto o pôvodne očakávaných 33 %. To bude mať za následok, že za celý rok sa jej výkon zníži o 4,6 %, čo bude horší výsledok ako predtým prognózovaný pokles o 4,2 %.



Ekonómovia Goldman Sachs dodali, že na budúci rok stále počítajú s rastom hospodárstva o 5,8 %. A nezamestnanosť bude podľa nich na konci tohto roka na úrovni 9 % a nie 9,5 % ako pri predchádzajúcom odhade.