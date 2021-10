Ekonómovia zlepšili prognózu rastu škandinávskych ekonomík

Štokholm 28. októbra (TASR) - Uvoľnenie protipandemických opatrení umožnilo rýchle zotavovanie ekonomík na severe Európy. Po uvoľnení reštrikcií sa výrazne zvýšili ako spotrebiteľské, tak aj firemné výdavky a rast škandinávskych ekonomík by mal byť výraznejší, než sa pôvodne predpokladalo. Uviedli to ekonómovia v najnovšom prieskume agentúry Reuters.



Čo sa týka dánskeho hospodárstva, ekonómovia odhadujú, že v tomto roku dosiahne rast na úrovni 3,8 %. V predchádzajúcej prognóze z júla stanovili rast ekonomiky o 3 %.



V roku 2022 však bude rásť o niečo slabšie než ekonómovia očakávali pred tromi mesiacmi. Zatiaľ čo v júli predpokladali, že v budúcom roku vzrastie dánska ekonomika o 3,5 %, teraz počítajú s rastom o 3,3 %.



Obavy ekonómov vyvoláva najmä prudký rast dánskeho realitného trhu. Vláda sa zatiaľ intervencii vyhýba, aj keď ju centrálna banka už niekoľkokrát vyzvala, aby tak urobila.



Aj ekonomiky Švédska a Nórska by mali v tomto a budúcom roku rásť minimálne o 3,5 %, predpokladajú ekonómovia, podľa ktorých k postupnému návratu k normálnemu životu prispieva zvyšovanie počtu zaočkovaných. Agentúra Reuters uskutočnila prieskum v dňoch 25. až 27. októbra.



Hrubý domáci produkt (HDP) Švédska by mal v roku 2021 vzrásť o 4,2 %, zatiaľ čo v júlovom prieskume ekonómovia odhadovali rast na úrovni 3,6 %. V budúcom roku počítajú s rastom na úrovni 3,5 %. V tomto prípade ekonómovia ponechali odhad z júla nezmenený.



Čo sa týka Nórska, ekonómovia predpokladajú, že v tomto aj budúcom roku vzrastie HDP o 3,7 %. V júli očakávali, že rast v obidvoch rokoch dosiahne 3,5 %.