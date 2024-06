Ekonómovia zlepšili prognózy hospodárskeho rastu Číny

Peking 26. júna (TASR) - Vyhliadky čínskej ekonomiky v tomto roku sa zlepšujú vďaka zotavovaniu exportu, aj keď sa spotrebiteľské výdavky spomaľujú. Ukázali to výsledky prieskumu medzi poprednými ekonómami. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa prieskumu Bloomberg, ktorý sa uskutočnil v dňoch od 17. do 24. júna, experti očakávajú, že export druhej najväčšej svetovej ekonomiky sa tento rok zvýši o 4,3 %. To je výrazný skok z 2,8 % v májovom prieskume. Čínska ekonomika tak môže vzrásť o 5 % namiesto o 4,9 %, ktoré očakávali ešte v máji.



"V nasledujúcich mesiacoch očakávame zlepšujúce sa obchodné vyhliadky, ktoré budú poháňané posunom globálneho dopytu od služieb späť k tovarom," povedala Serena Zhou, ekonómka z Mizuho Securities Asia.



Čínsky export v apríli a máji prekonal očakávania vďaka silnému dopytu v zahraničí a zvyšujúcej sa konkurencieschopnosti čínskych výrobcov. No hoci to podporuje stratégiu Pekingu, ktorý sa spolieha na to, že export potiahne rast ekonomiky a vykompenzuje slabé výdavky čínskych domácností, riziká sa zvyšujú, keďže čínske firmy čelia viacerým obchodným bariéram zo strany USA a Európy.



Výsledky tohto prieskumu kontrastujú s nedávnou správou banky Goldman Sachs, podľa ktorej sú jej klienti v Číne čoraz skeptickejší, pokiaľ ide o vyhliadky na rast exportu v nadchádzajúcich štvrťrokoch.



Ekonómovia v prieskume Bloomberg zase znížili svoje prognózy rastu maloobchodných tržieb v Číne, ktoré sú kľúčovým ukazovateľom spotrebiteľských výdavkov, ako aj inflácie spotrebiteľských a výrobných cien v tomto roku. To odráža pesimizmus v súvislosti s domácim dopytom.



Hospodársky rast Číny je tak stále podporovaný silnejším exportom, ale vonkajšie riziká sa zvyšujú, keďže nadmerná výrobná kapacita Číny prispieva k obchodným sporom, pričom USA a Európa sa snažia chrániť svoje strategické odvetvia.



Je nepravdepodobné, že by sa Čína tento rok otriasla z deflačných tlakov, pričom ekonómovia predpovedajú, že index spotrebiteľských cien v tomto roku vzrastie len o 0,6 %, zatiaľ čo index cien výrobcov by mal klesnúť o 1 %.



To odráža neochotu čínskych spotrebiteľov míňať peniaze pre obavy o istotu zamestnania, vyhliadky na príjem a klesajúce hodnoty majetku v súvislosti s krízou na realitnom trhu.