Ekonómovia:Verejným financiám by pomohlo zavedenie výdavkových limitov

Bratislava 26. apríla (TASR) – Medzi najvyššie priority novely ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti patrí zavedenie výdavkových limitov, zhodli sa v rýchlej ankete k pripravovanej zmene legislatívy členovia Klubu ekonomických analytikov (KEA). Ekonómovia zároveň uviedli, že navrhovaná novela so sebou prináša pozitívne zmeny, ktoré zlepšia stav verejných financií. Väčšina z 30 účastníkov prieskumu nesúhlasí so zavedením daňovej brzdy do zákona. O výsledkoch ankety v pondelok informoval predseda KEA Juraj Valachy.



Ekonómovia sa okrem iného venovali aj možnosti naviazať uplatňovanie pravidiel dlhovej brzdy na výšku čistého verejného dlhu, ktorý je očistený o financie na účtoch verejnej správy a v hotovosti, a tiež o hodnotu dlhových cenných papierov v držbe subjektov verejnej správy a nie hrubého verejného dlhu. "Drvivá väčšina ekonómov vidí túto zmenu pozitívne, no na druhej strane dosah na stav verejných financií nevidí ako veľmi veľký," uviedol Valachy, podľa ktorého ide o dobrú zmenu, no nemožno od nej samotnej čakať zázračné zlepšenie verejných financií.



Podpory od členov KEA sa dostalo aj úprave fungovania a pravidiel dlhovej brzdy. Navrhovaná zmena výrazne mení fungovanie dlhovej brzdy a zavádza napríklad štyri sankčné pásma s podmienkou povinnej konsolidácie dlhu o určené percento hrubého domáceho produktu (HDP). Niektorí ekonómovia podľa Valachyho poznamenali, že bude veľmi dôležité, aby sa stanovené pravidlá dodržiavali a vláda nehľadala spôsob, ako sa im vyhnúť.



Najväčšiu zhodu našli ekonómovia pri navrhovanom ukotvení výdavkových limitov. "Toto je oblasť, kde by vláda mala koncentrovať svoju reformnú snahu a zaviesť výdavkové limity do praxe čo najskôr," upozornil Valachy. Pozitívny vplyv na verejné financie pri zavedení tohto opatrenia ekonómovia ohodnotili známkou deväť z desaťbodovej stupnice.



Pozitívne ekonómovia vnímajú aj navrhované posilnenie postavenia a úloh nezávislých výborov pre makroekonomické a daňové prognózy a prevažná väčšina účastníkov ankety súhlasila aj s posilnením postavenia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).