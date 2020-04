El-Erian: Ekonomika USA môže tento rok padnúť až o 14 %

New York 20. apríla (TASR) - Ekonomika USA môže tento rok pre pandémiu nového koronavírusu zaznamenať dvojciferný pokles, uviedol hlavný ekonomický poradca Allianz Mohamed El-Erian v rozhovore pre CNBC. Koronakríza je podľa neho iná než ekonomické krízy, ktoré poznáme. Dodal, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov môže padnúť až o 14 %.



"Myslím si, že v prípade USA to môže byť mínus 10 % až mínus 14 %," povedal El-Erian. "To je veľký úder."



El-Erian upozornil, že táto hospodárska kríza vyvolaná zdravotnou krízou má inú povahu, než krízy, ktoré poznáme, a preto na ňu nemôžeme aplikovať tradičné koncepcie. Napríklad, tradične by zníženie cien ropy znamenalo, že spotrebiteľom zostane viac peňazí, čo by podporilo dopyt. "Dokonca ani toto nefunguje v tejto ekonomickej situácii. Preto mám o niečo väčšie obavy v porovnaní s aktuálnym konsenzom medzi ekonómami."