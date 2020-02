El-Erian varuje, aby investori po terajšom poklese nenakupovali akcie

New York 25. februára (TASR) - Ekonóm Mohamed El-Erian varuje investorov, aby sa aj po terajšom výraznom poklese spôsobenom epidémiou koronavírusu zdržali a nekupovali akcie. Vplyv epidémie na ekonomiku a akciové trhy bude podľa neho výraznejší, než mnohí predpokladajú.



"Zdôrazňujem, že toto je iné," povedal v utorok hlavný ekonomický poradca Allianz a bývalý šéf Pimco v rozhovore pre CNBC.



V pondelok (24. 2.) hlavný americký index Dow Jones Industrial Average padol o 1031,61 bodu alebo 3,56 % a zaznamenal najhorší obchodný deň za viac než dva roky.



Len preto, že v uplynulých rokoch fungovala stratégia nákupov akcií po poklese trhu, neznamená to, že teraz to bude rovnaké, upozornil El-Erian. Šoky typu epidémie koronavírusu podľa neho väčšinou trvajú dlhšie a majú výraznejší negatívny vplyv na zisky firiem a rast ekonomiky.



El-Erian prvýkrát 3. februára varoval investorov, aby nenakupovali po poklese trhu ako v minulosti. Predpovedal, že koronavírus paralyzuje Čínu a jeho vplyv pocíti celá globálna ekonomika, čo sa v súčasnosti deje.



Nárast prípadov nákazy koronavírusom mimo Číny, predovšetkým v Južnej Kórei a Taliansku, vyvolal obavy z toho, že epidémia spôsobí dlhšie spomalenie svetovej ekonomiky. Pondelkový prepad znížil hodnotu globálnych akcií o 1,7 bilióna USD (1,57 bilióna eur).



(1 EUR = 1,0818 USD)