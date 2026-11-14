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ELA podporila vlani rekordných 138 kontrol
ELA so sídlom v Bratislave sa zameriava na podporu spravodlivej a efektívnej pracovnej mobility v rámci Európskej únie (EÚ).
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Európsky orgán práce (ELA) podporil v roku 2025 celkovo 138 spoločných a koordinovaných inšpekcií, čo bolo o 17 percent viac ako v predchádzajúcom roku. Išlo o najvyšší počet kontrol za jeden rok od vzniku orgánu. Kontroly sa týkali približne 7284 pracovníkov a 527 spoločností. Vyplýva to z informácií, ktoré ELA poskytol TASR.
ELA so sídlom v Bratislave sa zameriava na podporu spravodlivej a efektívnej pracovnej mobility v rámci Európskej únie (EÚ). Pomáha členským štátom zlepšovať informovanosť zamestnancov a zamestnávateľov o ich právach a povinnostiach pri cezhraničnom zamestnávaní a poskytovaní služieb. Zároveň podporuje spoluprácu vnútroštátnych orgánov, organizuje školenia, výmeny skúseností a koordinuje spoločné kontroly zamerané na odhaľovanie porušovania pracovných a sociálnych práv.
Medzi aktuálne výzvy na európskom trhu práce patria nedostatok pracovnej sily, demografické zmeny, digitalizácia a vznik nových foriem práce. Pozornosť si vyžaduje aj rastúci počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pracujú cez hranice v rámci EÚ. ELA sa venuje tiež koordinácii sociálneho zabezpečenia, vysielaniu pracovníkov a boju proti nelegálnej práci.
Na konci minulého roka pracovalo v ELA 138 zamestnancov z 28 krajín. Slovenskí pracovníci tvorili 20 percent zamestnancov. Slovensko sa zároveň aktívne zapája do činnosti orgánu a zúčastnilo sa na 49 spoločných a koordinovaných inšpekciách podporených ELA.
Orgán v roku 2025 podporil aj 60 študijných návštev v 26 členských štátoch, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 500 ľudí. Prostredníctvom siete európskych služieb zamestnanosti EURES pomáha uchádzačom hľadať prácu v iných krajinách a zamestnávateľom získavať pracovníkov zo zahraničia. Vlani podporil 26 európskych dní pracovných príležitostí.
Pre slovenských zamestnávateľov a pracovníkov organizuje informačné aktivity o vysielaní zamestnancov, pracovných právach, sociálnom zabezpečení či životných a pracovných podmienkach v iných krajinách. V roku 2025 napríklad pripravil školenie pre slovenských a českých inšpektorov práce, ktoré sa venovalo nelegálnemu zamestnávaniu, falošnej živnosti a pracovným podmienkam vyslaných zamestnancov.
V nasledujúcich rokoch chce ELA pokračovať v podpore voľného pohybu pracovníkov, vysielania zamestnancov, koordinácie sociálneho zabezpečenia a boja proti nelegálnej práci. Väčší dôraz plánuje klásť aj na využívanie údajov a digitálnych nástrojov pri spolupráci vnútroštátnych orgánov. V roku 2027 plánuje spustiť informačnú kampaň zameranú na vysielanie pracovníkov vo výrobnom sektore.
Európska komisia nedávno predstavila návrh na posilnenie mandátu ELA. Zmeny majú okrem iného posilniť presadzovanie pravidiel pracovnej mobility a zlepšiť možnosti orgánu riešiť situáciu pracovníkov z krajín mimo EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska na európskom trhu práce. Návrhom sa v súčasnosti zaoberajú Európsky parlament a Rada EÚ. ELA začne nový mandát uplatňovať po ukončení legislatívnych rokovaní.
ELA so sídlom v Bratislave sa zameriava na podporu spravodlivej a efektívnej pracovnej mobility v rámci Európskej únie (EÚ). Pomáha členským štátom zlepšovať informovanosť zamestnancov a zamestnávateľov o ich právach a povinnostiach pri cezhraničnom zamestnávaní a poskytovaní služieb. Zároveň podporuje spoluprácu vnútroštátnych orgánov, organizuje školenia, výmeny skúseností a koordinuje spoločné kontroly zamerané na odhaľovanie porušovania pracovných a sociálnych práv.
Medzi aktuálne výzvy na európskom trhu práce patria nedostatok pracovnej sily, demografické zmeny, digitalizácia a vznik nových foriem práce. Pozornosť si vyžaduje aj rastúci počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí pracujú cez hranice v rámci EÚ. ELA sa venuje tiež koordinácii sociálneho zabezpečenia, vysielaniu pracovníkov a boju proti nelegálnej práci.
Na konci minulého roka pracovalo v ELA 138 zamestnancov z 28 krajín. Slovenskí pracovníci tvorili 20 percent zamestnancov. Slovensko sa zároveň aktívne zapája do činnosti orgánu a zúčastnilo sa na 49 spoločných a koordinovaných inšpekciách podporených ELA.
Orgán v roku 2025 podporil aj 60 študijných návštev v 26 členských štátoch, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 500 ľudí. Prostredníctvom siete európskych služieb zamestnanosti EURES pomáha uchádzačom hľadať prácu v iných krajinách a zamestnávateľom získavať pracovníkov zo zahraničia. Vlani podporil 26 európskych dní pracovných príležitostí.
Pre slovenských zamestnávateľov a pracovníkov organizuje informačné aktivity o vysielaní zamestnancov, pracovných právach, sociálnom zabezpečení či životných a pracovných podmienkach v iných krajinách. V roku 2025 napríklad pripravil školenie pre slovenských a českých inšpektorov práce, ktoré sa venovalo nelegálnemu zamestnávaniu, falošnej živnosti a pracovným podmienkam vyslaných zamestnancov.
V nasledujúcich rokoch chce ELA pokračovať v podpore voľného pohybu pracovníkov, vysielania zamestnancov, koordinácie sociálneho zabezpečenia a boja proti nelegálnej práci. Väčší dôraz plánuje klásť aj na využívanie údajov a digitálnych nástrojov pri spolupráci vnútroštátnych orgánov. V roku 2027 plánuje spustiť informačnú kampaň zameranú na vysielanie pracovníkov vo výrobnom sektore.
Európska komisia nedávno predstavila návrh na posilnenie mandátu ELA. Zmeny majú okrem iného posilniť presadzovanie pravidiel pracovnej mobility a zlepšiť možnosti orgánu riešiť situáciu pracovníkov z krajín mimo EÚ, Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska na európskom trhu práce. Návrhom sa v súčasnosti zaoberajú Európsky parlament a Rada EÚ. ELA začne nový mandát uplatňovať po ukončení legislatívnych rokovaní.