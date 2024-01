Elbtower Immobilien podáva návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti

Hamburg 19. januára (TASR) - Po zastavení výstavby Elbtower v Hamburgu, jednej z najvyšších budov v Nemecku, vlani v októbri, jej majiteľ, spoločnosť Elbtower Immobilien, podal návrh na vyhlásenie platobnej neschopnosti. Oznámilo to v piatok mesto Hamburg. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Insolvencia umožní mestu uplatniť si právo spätnej kúpy a prevziať všetky plánovacie a stavebné zákazky, uviedol úrad rozvoja mesta. Stavba od konca októbra 2023 stojí, pretože neboli uhradené faktúry zmluvnej stavebnej firme.



Po dokončení by mal mať mrakodrap výšku 245 metrov a 64 poschodí a má byť korunou hamburského HafenCity. V tretej najvyššej budove v Nemecka, ktorú navrhol londýnsky architekt David Chipperfield, majú byť kancelárie, obchody, galérie, reštaurácie a vyhliadková plošina na 55. poschodí.



Elbtower Immobilien je nepriamou dcérskou spoločnosťou realitnej a maloobchodnej skupiny Signa Group rakúskeho magnáta Reného Benku, ktorá už vyhlásila platobnú neschopnosť.



Signa sa stala doteraz najväčšou obeťou európskej realitnej krízy. Vlastní množstvo komerčných nehnuteľností v Nemecku a Rakúsku vrátane Elbtower v Hamburgu. Skupina výrazne rástla v časoch nízkych úrokových sadzieb. Od začiatku vojny na Ukrajine však sektor nehnuteľností v celej Európe zápasí so zvýšenými nákladmi na výstavbu a energie, ako aj s vyššími úrokovými sadzbami. Financie od bánk "vysychajú" a obchody zamŕzajú, čo privádza developerov do platobnej neschopnosti.



Podľa hamburského rozvojového úradu sa predpokladá, že v rámci insolvenčného konania sa nájde riešenie zo súkromného sektora na urýchlené obnovenie výstavby Elbtower. Budova mala byť podľa pôvodných plánov dokončená v roku 2025 s celkovými nákladmi približne 950 miliónov eur.