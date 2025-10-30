< sekcia Ekonomika
Electrolux vykázal za 3. štvrťrok zisk po vlaňajšej strate
Autor TASR
Štokholm 30. októbra (TASR) - Švédsky výrobca domácich spotrebičov Electrolux vykázal za 3. štvrťrok 2025 zisk po vlaňajšej strate. A to vďaka oživeniu jeho príjmov v Severnej Amerike a dobrému riadeniu nákladov súvisiacich s clami v USA. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
Electrolux oznámil za tri mesiace do konca septembra 2025 zisk 192 miliónov švédskych korún (17,62 milióna eur) v porovnaní so stratou 235 miliónov SEK v predchádzajúcom roku.
Prevádzkový zisk spoločnosti vyskočil až o 155 % percent na 890 miliónov SEK z vlaňajších 349 miliónov SEK. Analytici v priemere očakávali zisk 875 miliónov SEK. Vlaňajší výsledok zahŕňal negatívnu jednorazovú položku vo výške 368 miliónov SEK v súvislosti s odpredajom divízie ohrievačov vody v Južnej Afrike.
Čisté tržby medzitým v 3. štvrťroku 2025 klesli o 3 % na 32,32 miliardy SEK z 33,29 miliardy SEK pred rokom. Organický rast predaja však dosiahol 4,6 %, najmä vďaka dvojcifernému organickému rastu tržieb v Severnej Amerike. Aj v Európe, Ázii a Tichomorí, na Blízkom východe a v Afrike sa organický predaj mierne zvýšil.
Spoločnosť znížila výhľad kapitálových výdavkov vo fiškálnom roku 2025 na približne 3,5 až 4 miliardy SEK z pôvodne očakávaných 4 až 5 miliárd SEK.
Electrolux v ostatných rokoch čelí slabému dopytu a konkurencii zo strany lacnejších výrobcov. V snahe zvýšiť ziskovosť pristúpil k reštrukturalizácii, znižuje náklady a zameriava sa na prémiovejšie kategórie.
(1 EUR = 10,896 SEK)
