Electrolux zaznamenal v 1. štvrťroku stratu

Štokholm 26. apríla (TASR) - Švédsky výrobca domácich spotrebičov Electrolux vykázal za 1. štvrťrok 2024 prevádzkovú aj čistú stratu v dôsledku slabého dopytu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Druhý najväčší výrobca spotrebičov na svete v piatok oznámil, že jeho prevádzková strata sa za tri mesiace do konca marca prehĺbila na 720 miliónov švédskych korún (61,51 milióna eur) z 256 miliónov SEK v rovnakom období predchádzajúceho roka. Analytici však očakávali ešte horší výsledok, a to stratu 761 miliónov SEK.



Čistá strata Electroluxu v 1. štvrťroku 2024 vzrástla na 1,23 miliardy SEK alebo 4,53 SEK na akciu z 588 miliónov SEK alebo 2,16 SEK/akcia v predchádzajúcom roku.



Tržby spoločnosti v sledovanom období klesli na 31,08 miliardy SEK z vlaňajších 32,73 miliardy SEK. Organický predaj klesol o 3,7 % v dôsledku negatívneho vývoja cien a nižších objemov.



Švédska skupina, ktorej väčšina produktov patrí do prémiového segmentu, sa snaží konkurovať rivalom, ako je čínska Midea, nižšími cenami, pretože domácnosti pre vysokú infláciu a nedostatok peňazí hľadajú lacnejšie alternatívy.



(1 EUR = 11,7052 SEK)