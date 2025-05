Elektráreň na Čiernom Váhu bude mať batériové úložisko

Bratislava 16. mája (TASR) - Najväčšia prečerpávacia vodná elektráreň na Čiernom Váhu by mala byť po rekonštrukcii doplnená aj o batériové úložisko s výkonom do 80 megawattov (MW) a kapacitou 160 megawatthodín (MWh). Projekt má potenciál znížiť vyprodukované množstvo emisií CO2 a umožniť väčšiu integráciu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Informovali o tom v piatok Slovenské elektrárne.



„Projekt SE Integrátor pozitívne prezentuje našu krajinu, Slovensko. Ukazuje, že máme víziu, vieme pripraviť aj zrealizovať svetové projekty a byť ako krajina nielen lídrom v jadrovej, ale aj vo vodnej energetike. Prepájame ju s najnovšími dostupnými technológiami s cieľom predĺžiť životnosť prečerpávacej vodnej elektrárne a zvýšiť energetickú bezpečnosť Slovenska,“ uviedol riaditeľ závodu Vodné elektrárne Milan Ilčík.



SE Integrátor má štatút projektu spoločného záujmu a začiatkom roka 2025 získal podporu na prípravnú fázu projektu z európskeho grantu Connecting Europe Facility Studies vo výške viac ako dva milióny eur. Predpokladané uvedenie batériového úložiska do prevádzky je v treťom kvartáli 2029.