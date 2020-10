Elektráreň Nováky odstavili kvôli pozitívne testovaným zamestnancom

Zemianske Kostoľany 6. októbra (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) museli pristúpiť k odstávke Elektrárne Nováky (ENO) kvôli zamestnancom, ktorí mali pozitívny test na nový koronavírus. Situáciu spoločnosť rieši, výpadok vo výrobe elektriny nahradila výrobou najmä z jadrových elektrární. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SE Oľga Baková.



V SE v utorok evidujú 12 zamestnancov s pozitívnym testom na COVID-19 v piatich elektrárňach. Ďalších vyše 50 prípadov, identifikovaných ako úzke kontakty, je v domácej izolácii. "Máme už niekoľko týždňov aktivované detailné pandemické plány a robíme všetky opatrenia potrebné na ochranu zdravia zamestnancov a udržanie výroby elektriny," uviedla Baková.



Situácia je podľa nej najvážnejšia v ENO, kde elektrárne museli pristúpiť k odstaveniu dvoch výrobných blokov. "Kotol vyrábajúci teplo pre odberateľov na hornej Nitre ostáva v prevádzke a dodávka tepla je plynulá a bezproblémová. Výpadok vo výrobe elektriny nahrádzame výrobou najmä z jadrových elektrární v Mochovciach a Jaslovských Bohuniciach," priblížila.



Dodávky uhlia pre ENO musí spoločnosť v spolupráci s Hornonitrianskymi baňami Prievidza (HBP) regulovať a dávať na skládku. "Sme v kontakte, na základe vzájomnej komunikácie sme našli riešenie, aby prevádzka Hornonitrianských baní nebola ohrozená," ozrejmila ďalej Baková.



Vývoj počtu ochorení na Slovensku vnímajú SE podľa nej od začiatku pandémie veľmi vážne, pričom boli jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktorá prijímala dôsledné opatrenia proti jeho šíreniu už od februára. "Okrem iných opatrení považujeme za dôležité nosenie rúšok a používanie dezinfekčných prostriedkov, zabezpečujeme testovanie v súkromných laboratóriách na vlastné náklady a takisto sme začali distribuovať vitamín D3 pre všetkých našich zamestnancov. Zabezpečenie spoľahlivej dodávky elektriny ostáva našou hlavnou prioritou," dodala.



HBP označili situáciu v súvislosti s odstávkou dvoch výrobných blokov ENO za mimoriadne vážnu. Spoločnosť tam zastavila odbyt uhlia, denne namiesto plánovaných 4500 ton uhlia expeduje 700 ton, čo spoločnosť označila za výrazný výpadok tržieb. Ak by tento stav vyvolaný pandémiou nového koronavírusu pretrvával dlhodobo, ohrozil by bezpečnosť banskej prevádzky a pre spoločnosť by znamenal značné hospodárske škody, uzavrela tlačová hovorkyňa HBP Adriana Siváková.