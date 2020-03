Elektrárne a vodárne preventívne zatvorili svoje centrá pre zákazníkov

Košice 11. marca (TASR) – Klientske centrá Východoslovenskej distribučnej (VSD) a zákaznícke centrá Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS) sú do odvolania zatvorené. Ako TASR informovali, ide o preventívne opatrenie proti šíreniu nákazy novým koronavírusom.



Ako za VSD spresnila hovorkyňa spoločnosti Andrea Danihelová, zákaznícke požiadavky technického aj obchodného charakteru budú naďalej vybavovať tak ako doteraz, len s obmedzením na elektronický, písomný a telefonický kontakt. „Prvoradou prioritou VSD je totiž aj teraz spoľahlivá a bezpečná distribúcia elektriny do všetkých odberných miest na východe Slovenska. Tomu sa podriaďujú všetky interné opatrenia. Medzi nimi aj obmedzenie osobného kontaktu na nevyhnutné minimum,“ uviedla.



V prípade, že svoje požiadavky potrebujú riešiť klienti VVS, môžu tak rovnako urobiť prostredníctvom mailového alebo telefonického kontaktu spoločnosti. „Exkurzie pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v objektoch VVS sa presunú na náhradný termín. Takisto v náhradnom termíne bude VVS vo svojich zákazníckych centrách organizovať aj pravidelnú analýzu vody zo studní pre širokú verejnosť,“ uvádza VVS s tým, že si naďalej plní svoje zákonné povinnosti smerom ku svojim obchodným partnerom.



Svetový deň vody, ktorý pripadá na nedeľu 22. marca, si vodári tento rok pripomenú v obmedzenom režime, a to prostredníctvom sociálnych sietí.