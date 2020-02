Elektrárne môžu naďalej vyvážať popoloviny na odkalisko Chalmová

Bystričany 19. februára (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) budú môcť naďalej vyvážať popoloviny z Elektrárne Nováky (ENO) na odkalisko v Chalmovej v katastri Bystričian (okres Prievidza). Zvýšenie jeho kóty im aj s niekoľkými podmienkami odobrilo Ministerstvo životného prostredia SR. Vyplýva to zo záverečného stanoviska k procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktoré rezort zverejnil na svojom webe.



SE chcú vytvoriť ďalší akumulačný priestor na uloženie popolovín z výroby elektrickej energie a tepla v ENO. Zvýšením hrádze odkaliska po kótu 310 metrov nad morom, čo je o šesť metrov viac ako súčasný stav, vytvoria elektrárne nový priestor na uloženie popolovín v objeme 1.324.500 kubických metrov (m3).



Envirorezort nariadil elektrárňam zmierniť prašnosť počas prepravy popolovín z ENO, rovnako musia zabezpečiť monitoring jednotlivých zložiek životného prostredia, čo SE už zabezpečujú. Súčasťou podmienok je i odstávka externého odberu popola z pláne odkaliska, a to každoročne od 15. mája do 30. septembra.



"Z pohľadu potreby prevádzky ENO je potrebné pokračovať v zvyšovaní hrádze odkaliska tak, aby bol vytvorený dostatočný akumulačný priestor na ďalšie uloženie popolovín minimálne do konca roka 2023," ozrejmili SE v zámere. Do tohto roku je totiž ENO povinná vyrábať elektrinu z domáceho uhlia v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu a vyrábať tak teplo pre Prievidzu a okolitých odberateľov.



Investíciu v hodnote jedného milióna eur plánujú elektrárne riešiť v dvoch etapách, pričom majú na jej realizáciu platné územné povolenie.



Odkalisko v Chalmovej slúži na ukladanie popolovín z výroby elektrickej energie od roku 1988. Súčasná povolená kóta koruny hrádze predstavuje 304 metrov nad morom, pričom celkový akumulačný objem predstavuje 9,334 milióna m3. Po zvýšení kóty by mala mať objem 10,658 milióna m3. Popol z odkaliska dodávajú SE na protipožiarne zásypy v banských priestoroch, v minulosti ho využívali i v stavebníctve.