Elektrárne očakávajú za minulý rok rast čistého zisku na 800 miliónov

Bratislava 5. februára (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) očakávajú za minulý rok nárast čistého zisku na približne 800 miliónov eur. Informoval o tom v stredu na tlačovej konferencii k novému refinancovaniu spoločnosti predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SE Branislav Strýček. V roku 2023 dosiahli čistý zisk 559 miliónov eur.



"Ešte sme len ukončili účtovnú závierku, musí prejsť auditom, ale očakávame výsledky, ktoré budú niekde na úrovni 800 miliónov eur čistého zisku. Je to spôsobené tým, že predávame elektrinu na tri roky dopredu a elektrinu, ktorú sme predávali na rok 2024, bolo to v tých rokoch 2022, 2021, keď ceny elektriny boli veľmi vysoké, takže sme benefitovali z tohto efektu," priblížil Strýček.



Zároveň však upozornil, že podobné zisky už v ďalších rokoch nie je možné očakávať. Dôvodom je, že ceny elektriny medzitým výrazne klesli. "Napriek tomu, že spustíme aj štvrtý blok Mochoviec, tak aj s tou výrobou nebudeme ani zďaleka dosahovať tieto úrovne už v roku 2026, aj v roku 2025 už bude podstatne nižší zisk," avizoval generálny riaditeľ.



V roku 2023 sa SE dostali do čistého zisku 559 miliónov eur po predchádzajúcej strate 255 miliónov eur v roku 2022. Spoločnosť zároveň znížila svoju zadlženosť o 139 miliónov eur na 4,075 miliardy eur. Na raste zisku sa podpísalo najmä spustenie tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach a tiež priaznivé podmienky vo vodných elektrárňach.