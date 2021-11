Elektrárne tvrdia, že nemajú žiaden zmluvný vzťah s kanceláriou Ziga

Bratislava 8. novembra (TASR) – Slovenské elektrárne (SE) nemajú žiaden zmluvný vzťah s právnickou kanceláriou Radoslava Ziga. Uviedla to hovorkyňa spoločnosti Oľga Baková, v reakcii na piatkové (5. 11.) tvrdenia nezaradeného poslanca Národnej rady SR a lídra opozičnej mimoparlamentnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho.



"Keďže Radoslav Zigo je od novembra 2020 členom predstavenstva Slovenských elektrární, nominovaný Slovenskou republikou, z titulu tejto funkcie má zmluvu o výkone člena predstavenstva so Slovenskými elektrárňami. Jeho odmeňovanie, tak ako odmeňovanie ostatných členov predstavenstva Slovenských elektrární, je realizované v súlade s pravidlami, ktoré boli zavedené v roku 2010," spresnila Baková.



Pellegrini 5. novembra na brífingu naznačil, že sa "šušká", že advokátska kancelária Radoslava Ziga má zmluvu nielen s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ale aj so samotnými Slovenskými elektrárňami za "zaujímavú sumu". Informáciu má podľa vlastných slov z koaličných kruhov. "Toto sú veci, ktoré jednoducho môžeme označiť za klientelizmus a rodinkárstvo úplne v priamom prenose," zdôraznil Pellegrini. Pýtal sa, či Ziga takto minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) neodmeňuje za to, že "mu z dcéry spravia právničku". Sulíkova dcéra Alexandra v Zigovej advokátskej kancelári vykonávala koncipientskú prax.