Elektrárne ukončili generálnu odstávku bloku jadrovej elektrárne
Hlavné činnosti generálnej odstávky prebiehali na prvom z troch redundantných systémov elektrárne.
Autor TASR
Mochovce 19. apríla (TASR) - Prifázovaním turbíny k elektrizačnej sústave sa vo štvrtok (16. 4.) skončila generálna odstávka prvého bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Slovenské elektrárne (SE) počas nej vymenili časť paliva v reaktore a uskutočnili práce na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení, ktoré nie je možné spraviť počas prevádzky, informovali elektrárne.
Hlavné činnosti generálnej odstávky prebiehali na prvom z troch redundantných systémov elektrárne. Po údržbe a pred nábehom bloku jadroví profesionáli vykonali sériu testov a tlakových skúšok v primárnom okruhu na viacerých záťažových úrovniach.
Pracovníci elektrární vykonali kontroly a údržbu na parogenerátoroch a na hlavnom cirkulačnom čerpadle. Zároveň zrenovovali elektromotor čerpadla cirkulačnej chladiacej vody aj záložný dieselgenerátor.
Generálna odstávka 1. bloku jadrovej elektrárne Mochovce bola prvou z piatich na tento rok naplánovaných generálnych odstávok slovenských jadrových blokov. Harmonogram generálnych odstávok na rok 2026 má ešte pred sebou generálne odstávky na 4. a 3. bloku v Jaslovských Bohuniciach a na 3. a 2. bloku v Mochovciach.
Slovenské elektrárne sú s viac ako 70-percentným podielom na celkovej výrobe elektriny na Slovensku najväčším výrobcom elektriny v krajine. Prevádzkujú päť jadrových blokov, 31 vodných a dve fotovoltické elektrárne.
Spoločnosť má dvoch akcionárov. Väčšinovým akcionárom je Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorý vlastní 66 %. V SPH vlastní 100 % základného imania česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding. Slovenská republika má v elektrárňach podiel 34 %.
