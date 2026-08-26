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Elektrárne ukončili generálnu odstávku 3. bloku Mochovciec
Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce bol uvedený do komerčnej prevádzky v roku 2023.
Autor TASR
Mochovce 26. augusta (TASR) - Prifázovaním turbíny k elektrizačnej sústave sa v utorok (25. 8.) skončila generálna odstávka tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Slovenské elektrárne (SE) počas nej vymenili časť paliva v reaktore a uskutočnili práce na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení, ktoré nie je možné vykonať počas prevádzky, informovali SE.
Počas štvrtej z piatich na tento rok naplánovaných generálnych odstávok slovenských jadrových blokov SE uskutočnili kontroly a údržbu na turbogenerátore, parogenerátore, na hlavnom cirkulačnom čerpadle a na potrubí. Pracovníci elektrární tiež zrenovovali softvér zavážacieho stroja a technologicky skontrolovali integritu palivových kaziet v reaktore.
Hlavné činnosti generálnej odstávky prebiehali na prvom z troch redundantných systémov elektrárne. Po údržbe a pred nábehom bloku jadroví profesionáli vykonali sériu testov a tlakových skúšok v primárnom okruhu na viacerých záťažových úrovniach.
Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce bol uvedený do komerčnej prevádzky v roku 2023.
Počas štvrtej z piatich na tento rok naplánovaných generálnych odstávok slovenských jadrových blokov SE uskutočnili kontroly a údržbu na turbogenerátore, parogenerátore, na hlavnom cirkulačnom čerpadle a na potrubí. Pracovníci elektrární tiež zrenovovali softvér zavážacieho stroja a technologicky skontrolovali integritu palivových kaziet v reaktore.
Hlavné činnosti generálnej odstávky prebiehali na prvom z troch redundantných systémov elektrárne. Po údržbe a pred nábehom bloku jadroví profesionáli vykonali sériu testov a tlakových skúšok v primárnom okruhu na viacerých záťažových úrovniach.
Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce bol uvedený do komerčnej prevádzky v roku 2023.