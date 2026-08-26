Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. august 2026Meniny má Samuel
< sekcia Ekonomika

Elektrárne ukončili generálnu odstávku 3. bloku Mochovciec

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce bol uvedený do komerčnej prevádzky v roku 2023.

Autor TASR
Mochovce 26. augusta (TASR) - Prifázovaním turbíny k elektrizačnej sústave sa v utorok (25. 8.) skončila generálna odstávka tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Slovenské elektrárne (SE) počas nej vymenili časť paliva v reaktore a uskutočnili práce na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení, ktoré nie je možné vykonať počas prevádzky, informovali SE.

Počas štvrtej z piatich na tento rok naplánovaných generálnych odstávok slovenských jadrových blokov SE uskutočnili kontroly a údržbu na turbogenerátore, parogenerátore, na hlavnom cirkulačnom čerpadle a na potrubí. Pracovníci elektrární tiež zrenovovali softvér zavážacieho stroja a technologicky skontrolovali integritu palivových kaziet v reaktore.

Hlavné činnosti generálnej odstávky prebiehali na prvom z troch redundantných systémov elektrárne. Po údržbe a pred nábehom bloku jadroví profesionáli vykonali sériu testov a tlakových skúšok v primárnom okruhu na viacerých záťažových úrovniach.

Tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce bol uvedený do komerčnej prevádzky v roku 2023.
.

Neprehliadnite

PREDSTAVUJEME Šport Tu a Teraz: M. Duchovič: Nejde mi iba o kliky

HUDBONÝ SVET SMÚTI: Zomrela legendárna americká speváčka Dolly Parton

Zamestnanci, zbystrite: 15. septembra máte nárok na príplatok

NEBESKÉ DIVADLO: Po čiastočnom zatmení Slnka prichádza na rad Mesiac