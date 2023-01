Elektrárne začali na 3. bloku v Mochovciach s energetickým spúšťaním

Bratislava 16. januára (TASR) – Slovenské elektrárne (SE) začali po vykonaní všetkých predpísaných skúšok fyzikálneho spúšťania s ďalšou fázou uvádzania 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce do prevádzky, a to s energetickým spúšťaním. V pondelok o tom informovala hovorkyňa SE Oľga Baková.



Prvú fázu uvádzania jadrového bloku do prevádzky, fyzikálne spúšťanie, SE úspešne ukončili začiatkom januára. Jeho súčasťou boli desiatky predpísaných skúšok, predovšetkým sa museli vykonať tlakové skúšky hermetickej zóny, primárneho okruhu a parogenerátorov, overiť funkčnosť systémov riadenia a ochrany reaktora a vykonať komplexné skúšky na overenie všetkých charakteristík aktívnej zóny reaktora. Výkon reaktora pri týchto skúškach neprekročil dve percentá.



Správu o výsledkoch fyzikálneho spúšťania SE odovzdali Úradu jadrového dozoru SR, ktorý 13. januára vydal súhlas na ďalšiu etapu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky – energetické spúšťanie. "V tejto etape uvádzania do prevádzky sa zvyšuje výkon reaktora v prvom kroku na päť percent a vykonávajú sa ďalšie testy. Simulujú sa aj situácie, ktoré elektráreň v bežnej prevádzke pravdepodobne nikdy nezažije," uviedla Baková. Výkon reaktora budú zvyšovať postupne, až do dosiahnutia jeho nominálneho výkonu.



Baková dodala, že pri zvýšení výkonu reaktora na 20 %, keď sa v parogenerátoroch produkuje už dostatočné množstvo pary, bude prvý turbogenerátor a neskôr aj druhý turbogenerátor prifázovaný k elektrizačnej sústave SR a do siete začnú tiecť prvé megawatthodiny elektriny. Úplnú funkčnosť 3. bloku a dosiahnutie projektových parametrov potvrdí úspešné ukončenie fázy 144-hodinového preukazného chodu na plnom výkone.



Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 % z celkovej spotreby elektriny Slovenska. Z pohľadu výroby elektriny sa tak Slovensko už tento rok stane energeticky sebestačné. Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.