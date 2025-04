Elektrárne:Tretí blok V Bohuniciach pracuje už 13 rokov bez odstavenia

Bratislava 9. apríla (TASR) - Jadrová elektráreň (JE) v Jaslovských Bohuniciach sa radí spoľahlivosťou k svetovej špičke. V stredu to uviedli Slovenské elektrárne (SE) v reakcii na to, že tretí blok elektrárne dosiahol 6. apríla míľnik - 5000 dní prevádzky bez zapracovania automatického odstavenia reaktora, čo je viac ako 13 rokov.



„Aj v porovnaní so svetovými štandardmi je tento úspech dôkazom špičkovej prevádzkovej stability a bezpečnosti, ktorá stojí na odbornosti zamestnancov Slovenských elektrární,“ uviedla spoločnosť na svojej internetovej stránke. „Naše úspechy sú porovnateľné so zariadeniami vo Francúzsku alebo v USA,“ dodala firma.



Svetová asociácia prevádzkovateľov jadrových zariadení (WANO) hodnotí výkonnosť jadrových elektrární na celom svete. Jedným z hlavných ukazovateľov, ktoré sledujú, je AO-1. Tento parameter hodnotí spoľahlivosť jadrových reaktorov na základe počtu neplánovaných odstávok.



S viac ako 70-percentným podielom na celkovej výrobe elektriny na Slovensku sú Slovenské elektrárne najväčším výrobcom elektriny v krajine. Prevádzkujú päť jadrových blokov, 31 vodných a dve fotovoltické elektrárne.