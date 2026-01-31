< sekcia Ekonomika
Elektrická sieť v Moldavsku už funguje v obvyklom režime
Moldavsko bolo v sobotu na niekoľko hodín čiastočne bez elektriny v dôsledku technickej poruchy v ukrajinskej energetickej sieti, o ktorej informoval Kyjev.
Autor TASR
Kišiňov 31. januára (TASR) - Dodávky elektriny v Moldavsku boli v sobotu popoludní obnovené, oznámilo tamojšie ministerstvo energetiky citované webom francúzskeho denníka Le Monde.
K tejto poruche došlo v dopoludňajších hodinách a odstránená bola popoludní: obnovenie systému prenosu elektriny „bolo ukončené o 15.40 h (14.40 h SEČ) na celom území krajiny“, spresnilo ministerstvo energetiky v príspevku na platforme Telegram.
V hlavnom meste Kišiňov boli odberatelia opätovne pripájaní postupne. Elektrické siete v súčasnosti fungujú stabilne a bez obmedzení, dodalo ministerstvo.
K technickej poruche na Ukrajine došlo v sobotu o 10:42 h miestneho času (09:42 h SEČ), keď bolo súčasne odpojené 400-kilovoltové vedenie medzi elektrickými sieťami Rumunska a Moldavska a 750-kilovoltové vedenie medzi západnou a strednou Ukrajinou. Ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ spresnil, že situácia vyvolala kaskádové výpadky prúdu a aktiváciu automatických ochranných systémov v rozvodniach. Niektoré bloky jadrových elektrární boli dočasne odpojené alebo bolo znížené ich zaťaženie.
V sobotu popoludní Šmyhaľ potvrdil, že dodávka elektriny pre kritickú infraštruktúru v Kyjeve, Kyjevskej a Dnepropetrovskej oblasti bola obnovená. Postupne sa obnovuje aj napájanie v Charkovskej, Žytomyrskej a Odeskej oblasti. Energetická spoločnosť DTEK upozornila, že obnovenie bude postupné, aby sa predišlo preťaženiu siete a ďalším výpadkom.
