Elektrická sieť v Moldavsku už funguje v obvyklom režime

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Moldavsko bolo v sobotu na niekoľko hodín čiastočne bez elektriny v dôsledku technickej poruchy v ukrajinskej energetickej sieti, o ktorej informoval Kyjev.

Autor TASR
Kišiňov 31. januára (TASR) - Dodávky elektriny v Moldavsku boli v sobotu popoludní obnovené, oznámilo tamojšie ministerstvo energetiky citované webom francúzskeho denníka Le Monde.

K tejto poruche došlo v dopoludňajších hodinách a odstránená bola popoludní: obnovenie systému prenosu elektriny „bolo ukončené o 15.40 h (14.40 h SEČ) na celom území krajiny“, spresnilo ministerstvo energetiky v príspevku na platforme Telegram.

V hlavnom meste Kišiňov boli odberatelia opätovne pripájaní postupne. Elektrické siete v súčasnosti fungujú stabilne a bez obmedzení, dodalo ministerstvo.

K technickej poruche na Ukrajine došlo v sobotu o 10:42 h miestneho času (09:42 h SEČ), keď bolo súčasne odpojené 400-kilovoltové vedenie medzi elektrickými sieťami Rumunska a Moldavska a 750-kilovoltové vedenie medzi západnou a strednou Ukrajinou. Ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ spresnil, že situácia vyvolala kaskádové výpadky prúdu a aktiváciu automatických ochranných systémov v rozvodniach. Niektoré bloky jadrových elektrární boli dočasne odpojené alebo bolo znížené ich zaťaženie.

V sobotu popoludní Šmyhaľ potvrdil, že dodávka elektriny pre kritickú infraštruktúru v Kyjeve, Kyjevskej a Dnepropetrovskej oblasti bola obnovená. Postupne sa obnovuje aj napájanie v Charkovskej, Žytomyrskej a Odeskej oblasti. Energetická spoločnosť DTEK upozornila, že obnovenie bude postupné, aby sa predišlo preťaženiu siete a ďalším výpadkom.
