Elektromobily a hybridy majú 20 % podiel na predaji v čínskych mestách

Peking 10. mája (TASR) - Elektrické a hybridné vozidlá sa v súčasnosti podieľajú približne jednou pätinou (20 %) na celkovom predaji nových vozidiel v šiestich najväčších čínskych mestách. Vyplýva to údajov čínskeho združenia predajcov osobných áut (CPCA).



V niektorých rušných centrách, napríklad v Šanghaji, je toto číslo ešte vyššie. Približne 31 % automobilov predaných v čínskej finančnej metropole je na alternatívny pohon. To je výrazný nárast zo 6 % v roku 2016, napísal cez víkend Cchuej Tung-šu, generálny tajomník združenia.



V Pekingu je podiel týchto vozidiel na úrovni 16 %, v Kuang-čou 13 %, v Šen-čene 25 %, v Chang-čou 21 % a Tchien-ťine 12 %. To je viac ako 8 % v celej Číne.



Spotrebitelia v uvedených šiestich veľkých a vyspelých mestách na východnom pobreží Číny prijali elektromobily rýchlejšie ako ich vnútrozemskí spoluobčania vďaka politike miestnych samospráv, ako je napríklad zjednodušený prístup k poznávacím značkám. Ale Cchuej Tung-šu zároveň upozornil, že tento vývoj vo veľkých mestách sa môže zmeniť pre rastúce zápchy a vysoké ceny NEV.



Napríklad Šanghaj podľa miestnych médií už zvažuje, že začne obmedzovať prednostné vydávanie ŠPZ pre malé elektromobily, ako napríklad Hongguang Mini od spoločnosti SAIC-GM-Wuling Automobile. Automobily, ktoré sú kratšie ako 4,6 metra a predávajú sa za menej ako 100.000 jüanov (12.813,12 eura), už podľa nemenovaných zdrojov nebudú mať preferenčné zaobchádzanie.



No bez ohľadu na to, či Šanghaj zmení svoju politiku alebo nie, je nepravdepodobné, že by to malo dlhodobý vplyv na celkový predaj elektromobilov v Číne, uviedol šéf CPCA.



(1 EUR = 7,8045 CNY)