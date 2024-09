Elektrické nákladné autá budú bežné na nemeckých cestách do roku 2040

Hannover 15. septembra (TASR) - Elektrické nákladné autá by sa mohli čoskoro stať bežným javom na nemeckých cestách. Očakáva sa, že do roku 2040 vo veľkej miere nahradia nákladné autá s naftovým motorom. Uvádza sa to v štúdii audítorskej spoločnosti PwC. TASR správu prevzala z DPA.



Štúdia, ktorá má byť predstavená na budúci týždeň na veľtrhu IAA Transportation v Hannoveri, poukazuje na významný posun v dopravnom priemysle.



Analýza PwC naznačuje, že do roku 2030 bude viac ako 20 % nákladných áut a autobusov na celom svete poháňaných batériami. Do roku 2040 by toto číslo mohlo stúpnuť až na 90 %. Štúdia predpovedá, že celosvetový predaj elektrických nákladných vozidiel dosiahne 600.000 kusov do roku 2030 a do roku 2040 vzrastie na 2,7 milióna ročne.



Odborník PwC na stratégiu a automobilový priemysel Jörn Neuhausen uviedol, že sektor dopravy prechádza významnou transformáciou, ktorú poháňajú nové platformy elektrických vozidiel a prísnejšie predpisy o emisiách oxidu uhličitého (CO2) od roku 2030.



Podľa štúdie sa do roku 2030 dojazd elektrických nákladných vozidiel zvýši o 50 %, zo 600 na 900 kilometrov. Rýchlosti nabíjania by mali stúpnuť na trojnásobok a náklady na elektrické pohony podľa odhadov klesnú o 10 %.



Vďaka tomu by sa potom elektrické nákladné autá a autobusy mohli využívať v diaľkovej doprave a na pravidelných trasách a dokonca by boli z hľadiska celkových nákladov lacnejšie ako dieselové.



Kľúčové je však podľa štúdie rozšírenie nabíjacej infraštruktúry. Podľa PwC Európa by do roku 2035 potrebovala verejné investície vo výške 6,1 miliardy eur na vybudovanie 720 nabíjacích parkov, zatiaľ čo firmy by potrebovali investovať 28,6 miliardy eur približne do 28.500 ďalších nabíjacích bodov.



Veľtrh IAA Transportation sa začína v pondelok (16. 9.) tlačovým dňom. Zúčastní sa na ňom 1650 vystavovateľov zo 41 krajín vrátane výrobcov, ako Daimler Truck, Scania a Volvo Trucks, ktorí predstavia najnovšie nákladné vozidlá na elektrický a vodíkový pohon.