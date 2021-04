Elektrické prepojenie s Maďarskom umožní pripojenie ďalších 407 MW OZE

Bratislava 6. apríla (TASR) - Slovensko a Maďarsko počas veľkonočných sviatkov spustili do prevádzky nové 400 kilovoltové (kV) prepojenie elektrických prenosových sústav. Nové vedenie stabilizuje prenosovú sústavu a umožní pripojenie ďalších 407 megawattov (MW) nových obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Celkovo bude možné do sústavy pripojiť voľný inštalovaný výkon v hodnote 1837 MW. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) Peter Dovhun.







"Historicky sme mali na maďarských hraniciach takzvané úzke hrdlo, ktoré jednak nedovoľovalo zvyšovať kapacity na obchodovanie a predstavovalo aj riziko, čo sa týka riadenia prenosu a udržiavania rovnováhy. Týmto vedením sa nám riziko znižuje," povedal Dovhun. Jedným z dvoch základných prínosov dokončenej investície pre Slovensko je podľa šéfa SEPS zvýšenie kapacity cezhraničného obchodu s elektrickou energiou, keď sa po dokončení tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach staneme čistým vývozcom elektrickej energie. Druhým prínosom je umožnenie pripojenia ďalších OZE.



Vysokonapäťové prepojenie prenosových sústav Slovenska a Maďarska v lokalitách Gabčíkovo – Gönyű – Veľký Ďur a Rimavská Sobota – Sajóivánka realizovali obe krajiny po štyri roky. Celkové náklady na výstavbu sa vyšplhali na 70 miliónov eur.



Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) potvrdil, že "v krátkom čase" rezort očakáva vydanie prvostupňového povolenia na spustenie prevádzky 3. bloku Mochoviec čo prinesie výrazné zvýšenie výroby elektrickej energie. "Budeme plne sebestační, čo sa týka výroby elektrickej energie a naopak, budeme môcť si dovoliť nejakú časť elektrickej energie vyviezť. Aby toto bolo možné, samozrejme musíme mať prepojenia," povedal Sulík.



Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek spresnil, že hoci sa celková kapacita prenosu zvýši o viac ako 1800 MW, z dôvodu stability sústavy je pre nové OZE vyčlenených 407 MW. Záujemcovia o investovanie do OZE môžu dostať investičnú podporu na výstavbu nových zariadení napríklad z plánu obnovy. Rezort hospodárstva však vylúčil prevádzkovú podporu týchto obnoviteľných zdrojov energie.