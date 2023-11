Eurelectric: Elektrické siete v EÚ nedržia krok s rýchlym rozvojom

Brusel 16. novembra (TASR) - Európske elektrické siete nedokážu držať krok s rýchlym rozvojom obnoviteľných zdrojov. Stávajú sa tak hlavnou prekážkou zvyšovania dodávok čistej energie do siete, varovalo sektorové združenie Eurelectric. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Elektrické siete sú vybudované tak, aby zvládli o niečo väčšiu kapacitu, než je bezprostredne potrebná, čo v systéme vytvorilo medzeru, ktorá im doteraz umožňovala absorbovať rýchlu expanziu produkcie čistej energie v Európe.



"V minulosti sme zvýšili podiel obnoviteľných zdrojov v podstate tým, že sme využili rezervy, ktoré sme mali v existujúcej infraštruktúre," uviedol šéf združenia Eurelectric Leonhard Birnbaum. Dodal, že "v čoraz väčšom počte európskych regiónov" sa tieto rezervy jednoducho vyčerpali, čo znamená, že čoraz väčším problémom začína byť nedostatok sieťových kapacít.



To spôsobilo, že viacero projektov obnoviteľných zdrojov energie čaká na pripojenie k sieti. Španielsko a Taliansko majú viac ako 150 gigawattov (GW) veternej a solárnej kapacity, ktoré nie sú pripojené do siete, vyplýva z údajov Bloomberg New Energy Finance.



Európska komisia (EK) pripravuje plány na zvýšenie investícií do elektrickej siete, ktoré by mala zverejniť ešte tento mesiac. Viac ako 40 projektov prepojenia elektrických sietí by tiež mohlo získať štatút "projektov spoločného záujmu" (PCI) EÚ, vďaka čomu by mali nárok na zrýchlené povolenia a finančné prostriedky z fondov EÚ.



Birnbaum, ktorý je zároveň šéfom koncernu E.ON, teda najväčšieho prevádzkovateľa energetickej siete v Európe, uviedol, že firmy, ako je E.ON, sú "zaplavené žiadosťami o pripojenie" od výrobcov elektriny.



EK odhaduje, že na splnenie stanovených ekologických cieľov sú do roku 2030 potrebné investície do elektrickej siete vo výške 584 miliárd eur ročne. Očakáva sa, že veľká časť z nich bude pochádzať zo súkromných zdrojov alebo bude hradená prostredníctvom sieťových taríf.