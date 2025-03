Elektrické vlaky na trati Haniska - Moldava n.Bodvou chcú od roku 2026

Moldava nad Bodvou 12. marca (TASR) - Na elektrifikovanej trati v úseku Haniska - Moldava nad Bodvou, ktorú cestujúcim odovzdali pred mesiacom, elektrické vlaky zatiaľ nejazdia. Postupne by ich mali nasadzovať od budúceho roka. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický.



Podľa neho je uvedený úsek súčasťou širšieho strategického plánu postupnej modernizácie železničnej infraštruktúry, vrámci ktorej sa pracuje napríklad aj na elektrifikácii a kompletnej rekonštrukcii trate Humenné - Bánovce nad Ondavou. "Aj keď sa zatiaľ na úseku Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou elektrické vlaky nenasadzujú, tento úsek bude v budúcnosti súčasťou ucelenej elektrifikovanej trate, čím sa zvýši efektivita a ekologickosť železničnej dopravy na Slovensku," povedal.



Elektrické vlaky radu 660 by mali na tejto trati jazdiť postupne od januára 2026 podľa harmonogramu inštalácie Európskeho systému riadenia vlakov (ETCS). "Rýchliky však naďalej zostanú v dieselovej trakcii," doplnil Drevický.



Oproti dieselovým vlakom sú podľa ZSSK elektrické súpravy ekologickejšie a ekonomickejšie, keďže majú efektívnejšie brzdenie a rozjazdy pri svojej jazde. Zároveň sú pohodlnejšie vzhľadom na nižší hluk, ktorý pri prevádzke vydávajú.



S elektrifikáciou trate medzi Haniskou pri Košiciach a Moldavou nad Bodvou sa začalo v júli 2021. Cestujúcim ju odovzdali 17. februára tohto roka. "Čo sa týka elektrických vlakov, je to záležitosť dopravcu. Čo sa týka nás ako správcu infraštruktúry, sme pripravení zariadenie zapnúť a sme schopní ho prevádzkovať v plnom rozsahu," povedal pre TASR Jaroslav Sakáč, riaditeľ Oblastného riaditeľstva Košice Železníc Slovenskej republiky (ŽSR). Z ekonomického hľadiska je podľa neho výhodnejšia prevádzka elektrických vlakov na celistvých úsekoch.



Modernizácia úseku dlhého 21,5 kilometra stála 66,8 milióna eur, financovaná bola prevažne z eurofondov. Má prispieť k atraktivite vlakovej dopravy, zníženiu emisií skleníkových plynov, hluku i prašnosti v regióne. Trať tiež umožňuje vyššiu rýchlosť vlakov, a to do 100 km/h.