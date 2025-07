Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou-Humenné sa predĺži

Michalovce 4. júla (TASR) - Pravidelná elektrická prevádzka na železničnej trati medzi Bánovcami nad Ondavou a Humenným by sa mala začať až v decembri. Pôvodne bolo ukončenie stavebných prác na elektrifikácii a komplexnej rekonštrukcii trate naplánované na júl tohto roka. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Petra Lániková, dôvodom sú technické a realizačné problémy.



„Pri realizácii výstavby boli zaznamenané niektoré skutočnosti, ktoré si vyžiadali prepracovanie a doplnenie projektovej dokumentácie, najmä na časti úseku trate Michalovce - Bánovce nad Ondavou. Konkrétne išlo o oceľový most pri Laškovciach a rekonštrukciu budovy trakčnej meniarne v Bánovciach nad Ondavou,“ uviedla hovorkyňa.



V súčasnosti je stavba podľa ŽSR vo vysokom štádiu rozpracovanosti. Úsek Humenné - Strážske je už v predčasnom užívaní a železničná doprava je na ňom spustená. Práce pokračujú najmä v železničnej stanici Michalovce, kde prebieha kladenie koľají a výhybiek, budovanie podchodu, nástupišťa, zastrešenia, káblovodov, zabezpečovacieho zariadenia a trakčného vedenia.



„Realizujú sa práce v celom traťovom úseku Michalovce - ŽST Bánovce tak, aby bolo všetko dokončené, odskúšané a uvedené do prevádzky do konca roka 2025,“ dodala Lániková. Na projekte sa priebežne vyskytujú menšie technické a projekčné problémy, ktoré sa podľa hovorkyne riešia operatívne.



Práce na modernizácii železničnej trate na Zemplíne sa začali v máji 2023. K dnešnému dňu je preinvestovaných 159 miliónov eur. Celkové náklady stavby sú podľa zmluvy o dielo 216 miliónov eur.