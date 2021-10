Elektrifikácia trate Haniska – Moldava nad Bodvou zahŕňa obnovu staníc

Moldava nad Bodvou 28. októbra (TASR) – Práce na elektrifikácii železničnej trate medzi Haniskou pri Košiciach a Moldavou nad Bodvou napredujú podľa plánu. Projekt umožní pripojenie vlakovej dopravy do Integrovaného dopravného systému Košického samosprávneho kraja a jeho súčasťou bude aj rekonštrukcia železničných staníc a zastávok.



V Moldave nad Bodvou o tom vo štvrtok informovali zástupcovia ministerstva dopravy, Železníc Slovenskej republiky a zhotoviteľa projektu, ktorý je v sume 58,8 milióna eur bez DPH.



Práce na zhruba 20-kilometrovom úseku prebiehajú od začiatku júla, projekt by mal byť hotový na konci roka 2023, financovaný bude z eurofondov. Vo štvrtok na moldavskej železničnej stanici slávnostne prestrihli symbolickú trolej.



„Ide o významnú investíciu, v rámci ktorej sa vybudujú zariadenia nevyhnutné pre jazdu elektrických vlakov ako trakčné vedenie či transformačné stanice, čiastočne sa zmodernizuje železničný zvršok a spodok a zvýši sa rýchlosť vo vybraných oblúkoch. Výmenou zastaranej technológie v podobe staničných a traťových zabezpečovacích zariadení sa zvýši aj bezpečnosť úseku," uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.



Podľa štúdie Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) je investícia potrebná pre lepšie využitie potenciálu železničnej trate Košice – Moldava nad Bodvou a možnosti dopravovať zamestnancov oceliarní U. S. Steel Košice vlakmi. V budúcnosti sa ráta so zavedením tranzitných prímestských elektrických vlakov.



„Košice tvoria významný dopravný uzol východného Slovenska a naším zámerom je kontinuálne pokračovať v elektrifikačných prácach v smere na Banskobystrický kraj. Na elektrifikovanom úseku sa zlepší súbeh osobných a nákladných vlakov a zvýšia sa parametre trate. Elektrifikácia je spôsobom, ako zrýchliť cestovanie vlakom, ktoré bude pre cestujúcich pohodlnejšie a atraktívnejšie," konštatoval štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Jaroslav Kmeť. V budúcnosti elektrické vlaky na trati nahradia dieselové lokomotívy, čo bude mať prínos aj pre životné prostredie.



Zhotoviteľom diela je skupina ELHAMO zložená z vedúceho člena ELTRA a člena TSS GRADE. „Momentálne staviame niektoré stožiare, prefinancovaných za prvý mesiac stavby bolo zhruba 400.000 eur," uviedol konateľ spoločnosti ELTRA Tomáš Kondor. Práce si v budúcnosti vyžiadajú aj obmedzenia pre prevádzku vlakov.



„Hlavná veľká traťová výluka začne v marci, kde bude zabezpečená náhradná autobusová doprava. Aj vzhľadom na to, že na tomto úseku je U. S. Steel a je tam vlečka U. S. Steelu, tak nám nedovoľuje urobiť výluky dlhšie ako osem hodín," priblížil konateľ.



Trať je súčasťou hlavného južného železničného koridoru Košice – Zvolen – Bratislava, ktorý je zaradený do súhrnnej siete TEN-T. Výhľadovo sa ráta aj s elektrifikáciou v úsekoch Moldava nad Bodvou – Fiľakovo a Fiľakovo – Zvolen.